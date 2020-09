Mvogo haalt opgelucht adem na nieuwe gigantische blunder

PSV is er zaterdagavond in de laatste minuut in geslaagd om te winnen van FC Emmen. De ploeg van trainer Roger Schmidt leek na een nieuwe blunder van Yvon Mvogo, die ook al in de fout ging tegen FC Groningen, af te stevenen op puntenverlies. Een rake kopbal van Maximiliano Romero op een uitstekende voorzet van Philipp Max leverde alsnog drie punten op voor PSV: 2-1.

PSV zette Emmen in de eerste vijftien minuten direct onder druk, zonder dat dat leidde tot al te grote kansen. Aan de andere kant kregen de Drenthenaren na negentien minuten de eerste kans van de wedstrijd. Robbert de Vos schoot de bal richting de rechterkruising, maar Mvogo voorkwam met een alerte duik een tegentreffer. Twee minuten later was het aan de overzijde wél direct raak. De organisatie in de verdediging van Emmen was even zoek, waardoor Philipp Max met een lage voorzet vanaf de linkerflank Noni Madueke liet intikken: 1-0.

In het restant van de eerste helft was er niet veel meer te beleven voor het kwart gevulde Philips Stadion. Ook na rust had PSV zichtbaar moeite om kansen te creëren tegen Emmen, dat er zelf spaarzaam gevaarlijk uitkwam. Glenn Bijl zag een vrije trap gekeerd worden door Mvogo, terwijl Nikolai Laursen er even later net niet in slaagde om een voorzet van diezelfde Bijl bij de eerste paal in te tikken.

Zo leek de wedstrijd af te stevenen op een minimale overwinning voor PSV, maar uit het niets gaven de Eindhovenaren een doelpunt weg. Mvogo kreeg een half stuiterende terugspeelbal van Max te verwerken en dacht dat met zijn kenmerkende nonchalance op te kunnen lossen. De Zwiterse Kameroener liet de bal echter schieten en zag hem in eigen doel rollen. Donyell Malen was in het restant twee keer dichtbij de winnende treffer. Eerst mikte de spits van PSV oog in oog met doelman Dennis Telgenkamp net naast, daarna zag hij een gevaarlijke kopbal gekeerd worden door de goalie. Romero kopte uit een voorzet van Max in de laatste minuut wél raak: 2-1.