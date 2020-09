Genadeloze Koeman maakt volgend slachtoffer: ‘Ik raad hem een vertrek aan’

Ronald Koeman heeft bevestigd dat Riqui Puig dit seizoen niet voorkomt in zijn plannen bij Barcelona. De 21-jarige middenvelder ontbrak zaterdagavond in de wedstrijdselectie van Koeman voor het oefenduel met Elche (1-0 overwinning) en mag van de Nederlandse oefenmeester voorlopig uitkijken naar een nieuwe club.

Hoewel Puig een absolute publiekslieveling is in Barcelona en vorig seizoen regelmatig zijn talent toonde, rekent Koeman dit seizoen niet op de fijnbesnaarde middenvelder. "Ik heb Riqui Puig verteld dat het dit seizoen moeilijk wordt voor hem om veel aan spelen toe te komen. Ik heb hem echter ook verteld dat hij nog altijd toekomst heeft bij Barcelona. Ik raad hem een tijdelijk vertrek aan: op zijn leeftijd moet hij aan spelen toekomen", zegt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal aan Barça TV.

Puig is afkomstig uit de jeugdopleiding van Barcelona en speelde vorig seizoen elf wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor twee assists. Quique Setién schonk de jongeling veel vertrouwen in zijn 4-3-3-systeem, maar het 4-2-3-1-systeem waarvoor Koeman lijkt te opteren dreigt negatief uit te pakken voor Puig.

Koeman koos vanavond tegen Elche voor Sergio Busquets en Frenkie de Jong als controleurs, en heeft daarnaast ook nog de beschikking over onder anderen Miralem Pjanic. Ivan Rakitic vertrok eerder deze zomer al naar Sevilla en ook Arturo Vidal is op weg naar de uitgang bij Barcelona, maar dat heeft dus amper positieve gevolgen voor Puig, die nog tot medio 2023 vastligt in het Camp Nou.

Puig werd in mei nog door De Telegraaf in verband gebracht met een transfer naar Ajax, terwijl ook Sport in het verleden diverse malen heeft geclaimd dat het toptalent op de radar van de Amsterdamse club stond. Volgens De Telegraaf wilde Barcelona André Onana losweken bij Ajax en doelman Neto, middenvelders Puig én Alex Collado of middenvelder Carles Aleña in een eventuele deal betrekken. Een dergelijke deal kwam echter nooit van de grond.