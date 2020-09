Sky Sports vreest rechtszaak en rectificeert uitlatingen van Patrice Evra

Patrice Evra heeft zijn eigen werkgever Sky Sports zaterdagavond in een lastig parket gebracht. De oud-linksback analyseerde namens de Engelse tv-zender de wedstrijd tussen Manchester United en Crystal Palace (1-3) en rakelde daarbij een oud verhaal op rond Wilfried Zaha. De bewering van Evra over de spits van Palace klopt echter niet, waardoor presentatrice Kelly Cates zich genoodzaakt voelde zich te excuseren voor diens uitlatingen.

Evra stelde zaterdagavond live op de Engelse televisie dat de periode van Zaha bij Manchester United op een mislukking uit is gelopen vanwege een affaire die de spits in 2015 zou hebben gehad met de dochter van David Moyes, destijds de manager van United. "In de voorbereiding op het seizoen speelde hij alles, maar toen dit gerucht naar buiten kwam verdween hij", rakelt Evra het verhaal op. Zaha werd door United verhuurd aan Crystal Palace en later aan die club verkocht. De vermeende affaire van Zaha met Moyes' dochter is echter nooit bewezen.

Sky Sports voelde zich duidelijk in verlegenheid gebracht door Evra en besloot direct tot een rectificatie over te gaan. "We moeten een opmerking die eerder in het programma is gemaakt verduidelijken, die suggereert dat er mogelijk een relatie is geweest tussen Wilfried Zaha en de dochter van David Moyes", aldus presentatrice Kelly Cates. "We begrijpen dat Wilfried Zaha de dochter van David Moyes nog nooit heeft ontmoet en dat de bewering van Patrice onjuist was en we bieden onze excuses aan voor de eventuele overtreding."

Zaha heeft de geruchten rondom zijn vermeende affaire met de dochter van Moyes altijd ontkend. De Engels-Ivoriaanse aanvaller sprak eerder zijn teleurstelling uit over de manier waarop United met hem omging. "Niemand van United heeft z'n best gedaan dit uit de wereld te helpen", aldus Zaha in 2018. "Ik vocht in mijn eentje tegen de demonen. Tegen geruchten waarvan ik wist dat ze niet waar waren. Ik was negentien jaar, leefde alleen in Manchester, ver weg van anderen. Ze (United, red.) gaven mij geen auto, niets, terwijl alle andere spelers die wel kregen. Ik ervoer deze hel in mijn eentje."

Zaterdag was de 27-jarige Zaha namens Crystal Palace van grote waarde bij de overwinning op bezoek bij zijn oude club Manchester United. De spits maakte in de slotfase vanaf de strafschopstip de 0-2, zag daarna Donny van de Beek aan de andere kant de aansluitingstreffer maken, en produceerde enkele minuten daarna zelf de beslissend 1-3.