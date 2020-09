Barcelona geeft Koeman genoeg stof tot nadenken bij laatste test

Barcelona heeft de laatste test voor de seizoensouverture van volgende week in LaLiga tegen Villarreal gewonnen. Het team van trainer Ronald Koeman won het oefenduel met Elche in het kader van de Trofeo Joan Gamper zaterdagavond met 1-0 door een doelpunt van Antoine Griezmann. Frenkie de Jong speelde bij de Catalanen de gehele wedstrijd; Miralem Pjanic maakte als invaller zijn officieuze debuut.

Barcelona begon opnieuw in een 4-2-3-1-systeem, met Frenkie de Jong en Sergio Busquets als controleurs en Philippe Coutinho, Lionel Messi en Ansu Fati rondom Griezmann. Het elftal van Koeman begon uitstekend aan de wedstrijd, want Griezmann opende al in de tweede minuut de score. De Fransman tikte bij de eerste paal binnen op aangeven van Jordi Alba, die op zijn beurt vanaf het middenveld prachtig was weggestoken door Messi.

Barcelona had vrijwel niets te duchten van Elche, maar slaagde er evenmin in de promovendus op een grotere achterstand te zetten. Messi schoot uit een vrije trap van afstand op de vuisten van Edgar Badia, terwijl Coutinho op aangeven van Sergi Roberto over kopte en De Jong faalde oog in oog met Badia. Elche wist het doel van Barcelona in de eerste helft geen enkele keer onder vuur te nemen.

Kort na de onderbreking was Fati dicht bij de 2-0, maar de jongeling kopte in kansrijke positie naast. Kort erna schoot Fati voorlangs na een knappe individuele actie. Barcelona had de score in het laatste halfuur verder kunnen opvoeren via onder anderen Ousmane Dembélé en Trincão, maar Badia beperkte de schade voor Elche met goed keeperswerk. De bezoekers hadden in de absolute slotfase zelfs nog op gelijke hoogte kunnen komen, maar de achttienjarige Diego Bri stuitte op Neto.