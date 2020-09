Oussama Tannane schiet Vitesse met ongelofelijke vrije trap naar winst

Vitesse heeft zaterdagavond ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Arnhemmers, die bij afwezigheid van bijna de voltallige technische staf geleid werden door Edward Sturing en Nicky Hofs, rekenden met 2-0 af met Sparta Rotterdam. Oussama Tannane werd met een weergaloze vrije trap van grote afstand en uitstekend veldspel de absolute man of the match.

Het absolute hoogtepunt van de wedstrijd was het doelpunt van Tannane. De middenvelder van Vitesse mocht in de 27ste minuut aanleggen voor een vrije trap van een meter of dertig. Tannane produceerde een knuckleball die snoeihard in de linkerkruising dwarrelde: 1-0. Een minuut na de prachtige openingstreffer had Sparta alweer op gelijke hoogte moeten komen. Mohamed Rayhi werd één-op-één gestuurd met Vitesse-doelman Remko Pasveer, maar mikte de bal met een lobje net naast.

Vlak voor rust moest Sparta verder met tien man, omdat Michael Heylen zijn tweede gele kaart pakte. De verdediger speelde de bal te ver voor zich uit en haalde Thomas Bruns hard onderuit, in een poging dat nog te herstellen. Gesterkt door het overtal ging Vitesse na rust op zoek naar zijn tweede treffer. Lois Openda produceerde in vrije positie echter een rollertje, terwijl Oussama Darfalou over kopte.

Sparta kwam er met tien man totaal niet meer aan te pas en moest zich beperken tot verdedigen. Daarin waren de Rotterdammers lange tijd succesvol, want Vitesse miste goede kansen via Bruns, Maximilian Wittek en Openda. In de 82ste minuut gooiden de Arnhemmers het duel alsnog in het slot. Sparta-doelman Benjamin van Leer duwde de bal na een schot van afstand van Tannane terug het veld in, waardoor Armando Borja eenvoudig kon intikken.