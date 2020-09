Tottenham Hotspur meldt komst topaankoop met één woord: ‘Hoy’

Tottenham Hotspur heeft de komst van Sergio Reguilón zaterdagavond wereldkundig gemaakt. De 23-jarige linksback komt over van Real Madrid, dat 30 miljoen euro toucheert en Reguilón in de toekomst voor 45 miljoen euro kan terugkopen. Tottenham heeft de komst van de Spaanse verdediger via Twitter met één woord aangekondigd: ‘Hoy’.

Reguilón tweette op 24 februari 2013 ‘Mañana soy del Tottenham’, oftewel: ‘Morgen ben ik voor Tottenham’. Tottenham citeert de oude tweet van de vleugelverdediger vanavond en reageert met ‘Hoy’, oftewel: ‘Vandaag’. Negen minuten later concretiseren the Spurs de komst van Reguilón inderdaad met een welkomsvideo.

De transfer van Reguilón naar Tottenham zat al enige tijd in de pijplijn. Transferspecialist Fabrizio Romano van onder meer The Guardian verzekerde drie dagen geleden al dat de club van manager José Mourinho voor 30 miljoen euro een akkoord had bereikt over een overstap van Reguilón, die vorig seizoen op huurbasis furore maakte voor Sevila.

Reguilón werd opgeleid bij Real Madrid en haalde het eerste elftal. In het seizoen 2018/19 kwam hij tot veertien competitiewedstrijden, maar een vaste basisplaats zat er onder trainer Zinédine Zidane niet in. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Sevilla en onder trainer Julen Lopetegui groeide hij uit tot een belangrijke schakel. De aanvallend ingestelde linksback kwam tot 38 wedstrijden in alle competities en won de Europa League door in de finale te winnen van Internazionale