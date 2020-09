SC Cambuur beleeft frustrerend bezoek aan TOP Oss

SC Cambuur heeft zaterdagavond voor de tweede keer op rij averij opgelopen in de Keuken Kampioen Divisie. De manschappen van trainer Henk de Jong kwamen op bezoek bij TOP Oss niet verder dan een teleurstellend gelijkspel: 2-2. De Friezen hebben nu zeven punten uit vier wedstrijden en kunnen maandag door NAC Breda al op vijf punten achterstand gezet worden.

Olivier Rommens zette TOP Oss in de zevende minuut op voorsprong. Ruben Roosken brak door over de linkerflank en vond met een lage voorzet Rommens, die vanaf de rand van de zestien de verre hoek raakte: 1-0. Cambuur ging vanaf dat moment op zoek naar de gelijkmaker. Robin Maulun raakte vanbuiten de zestien de paal, terwijl Issa Kallon weigerde om de bal opzij te leggen naar de vrije Robert Mühren.

De Jong greep na 38 minuten in en voerde een dubbele wissel door bij Cambuur. Doke Schmidt was niet blij om al zo vroeg naar de kant gehaald te worden en reageerde zijn frustratie af op een van de stoelen aan de zijkant. Trainer De Jong zal blij zijn geweest met de uitwerking daarvan, want Ragnar Oratmangoen tikte vier minuten na zijn invalbeurt bij de tweede paal de 1-1 binnen. Twee minuten daarna kregen de Friezen een penalty, nadat Kallon na een kapbeweging werd aangetikt door Grad Damen. Mühren rondde de strafschop vervolgens feilloos af: 1-2.

Na rust toonde TOP Oss veerkracht. De ploeg van trainer Klaas Wels kwam een klein kwartier na rust weer op gelijke hoogte dankzij een prachtig doelpunt van Jarni Koorman. De nummer tien van TOP nam een hoge pass van Lion Kaak schitterend aan en schoot de bal in alle rust achter doelman Sonny Stevens: 2-2. Cambuur zag in het restant een doelpunt van Mühren worden afgekeurd wegens buitenspel.