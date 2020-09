Leeds United kan eerste drie punten bijschrijven na nieuw spektakelstuk

Leeds United heeft zaterdagmiddag zijn eerste wedstrijd van het Premier League-seizoen gewonnen. De manschappen van manager Marcelo Bielsa waren uiteindelijk met 4-3 te sterk voor medepromovendus Fulham, dat vorige week nog met 3-0 verloor van Arsenal. Kenny Tete maakte aan de kant van de bezoekers de negentig minuten vol en leverde de assist voor de laatste treffer van zijn ploeg.

Leeds moest in de eerste speelronde in een eerder spektakelstuk nipt het hoofd buigen voor Liverpool, terwijl Fulham met ruime cijfers onderuitging tegen Arsenal. Voor the Cottagers dreigde zaterdagmiddag op Elland Road in eerste instantie een nieuwe afstraffing, aangezien er op een gegeven moment een 4-1 achterstand was voor de bezoekers. Hélder Costa opende al na vijf minuten spelen met een rake kopbal de score en daarna waren er kansen voor Kalvin Philips en Robin Koch om de marge te verdubbelen.

Een overtreding van Koch in de zestien bood Fulham de kans om langszij te komen en Aleksandar Mitrovic faalde niet vanaf elf meter. Na een overtreding van Joe Bryan was er niet lang daarna echter ook een strafschop voor de thuisploeg en Mateusz Klich bracht de marge weer naar één doelpunt. Vijf minuten na de rust speelde Klich ook een hoofdrol bij de 3-1 van Patrick Bamford en nadat Costa de 4-1 maakte, leek Leeds de buit binnen te hebben.

Vijf minuten na deze goal was het echter Reid die Fulham nieuwe hoop gaf en niet lang hierna leverde Tete de assist voor de 4-3. De vleugelverdediger kreeg de bal na een afgeslagen aanval aan de rechterkant en zijn puntgave voorzet werd binnengekopt door Mitrovic. Vlak daarop leek dit recept zich bijna te herhalen, maar dit keer zag de spits zijn kopbal over het doel van Illan Meslier verdwijnen. Dit bleek ook de laatste kans op de gelijkmaker voor Fulham.