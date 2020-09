Dost belangrijk voor Eintracht; Klaassen en Chong beginnen met nederlaag

Eintracht Frankfurt is de Bundesliga begonnen met een gelijkspel tegen promovendus Arminia Bielefeld en Bas Dost was met een assist meteen belangrijk voor die Adler. TSG Hoffenheim boekte tegelijkertijd in extremis een overwinning op 1. FC Köln, terwijl Werder Bremen zich een betere start had kunnen wensen. De werkgever van Davy Klaassen en Tahith Chong ging namelijk met 1-4 onderuit tegen het ambitieuze Hertha BSC.

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 1-1

Met Dost in de basis was Eintracht Frankfurt in de eerste helft de bovenliggende partij tegen de promovendus, waar Mike van der Hoorn zijn debuut maakte. Danny da Costa slaagde er na dik twintig minuten echter niet in om het scorebord in beweging te blijven, terwijl tien minuten later een grote kans niet was besteed aan André Silva. Na de rust liet ook Arminia zich zien en via een doelpunt van Cebio Soukou kwamen de bezoekers verrassend op voorsprong. Tien minuten later was het echter ook raak voor Eintracht toen Dost een voorzet vanaf links voor het doel kopte en Silva de gelijkmaker binnen kon werken. Doordat grote kansen in het restant van de wedstrijd uitbleven, bleef het daarbij.

1. FC Köln - TSG Hoffenheim 2-3

Een slechte terugspeelbal van Jonas Hector leverde de thuisploeg na vier minuten spelen al een achterstand op door toedoen van Andrej Kramaric en Hoffenheim kreeg in de daaropvolgende fase kansen om de marge verder uit te breiden. Een eerste kans voor Köln leverde Sebastian Andersson echter meteen een doelpunt op en daar leek het in de eerste helft ook bij te blijven. Na een overtreding op Christoph Baumgartner volgde in de blessuretijd echter een strafschop voor Hoffenheim, waarna Kramaric voor zijn tweede van de middag tekende. In de tweede helft waren er een aantal goede kansen voor Köln om langszij te komen, maar lange tijd leek het er niet meer op dat het van een gelijkmaker zou komen. Dominick Draxler leek zijn ploeg een paar minuten voor tijd toch nog een punt te gaan bezorgen, maar in de blessuretijd was het Kramaric die zijn hattrick volmaakte en Hoffenheim de zege bezorgde.

Werder Bremen - Hertha BSC 1-4

Chong maakte aan de kant van Werder zijn Bundesliga-debuut en ook Klaassen verscheen aan de aftrap. Namens Hertha begon het Nederlandse trio Daishawn Redan, Karim Rekik en Deyoivaisio Zeefuik op de bank. Zij zagen hoe hun ploeg een paar minuten voor de rust door toedoen van Peter Pekarik op voorsprong kwam en in de blessuretijd van de eerste helft was er via Dodi Lukebakio ook de 0-2. Met nog een klein halfuur te gaan maakte Matheus Cunha er vervolgens ook 0-3 van, voordat Werder via Davie Selke iets terugdeed. Nieuwkomer John Córdoba bepaalde de eindstand een paar minuten voor tijd na een goede pass van Mathew Leckie op 1-4.

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2-3

Stuttgart had zich geen slechtere Bundesliga-rentree kunnen voorstellen, want Freiburg leidde binnen het halfuur al met 0-2. Nils Petersen opende in de achtste minuut de score met een kopbal, waarna Roland Sallai ruim een kwartier later de marge verdubbelde met een intikker van dichtbij. Vrijwel onmiddellijk na de onderbreking tekende Vincenzo Grifo voor de 0-3. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar Stuttgart wist in het laatste kwartier via Sasa Kalajdzic en Silas Wamangituka plots toch weer dichterbij te komen. Het slotoffensief van de thuisploeg kwam echter te laat.

Union Berlin - FC Augsburg 1-3

Bij Union Berlin begon Sheraldo Becker als rechtsbuiten in de basis, terwijl bij Augsburg Jeffrey Gouweleeuw centraal achterin aan de aftrap verscheen. De eerste helft kende weinig hoogtepunten, maar leverde op slag van rust toch een doelpunt op. Vleugelverdediger Raphael Framberger bracht de bal vanaf de rechterkant van het veld in de zestien, waarna Ronald Vargas met het hoofd toesloeg: 0-1. Via Marius Bülter wist Union Berlin zich in de tweede helft terug te knokken in de wedstrijd, maar Michael Gregoritsch en André Hahn bezorgden Augsburg in de laatste acht minuten toch nog de volle buit.