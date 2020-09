Calvin Stengs krijgt razendsnelle rode kaart van Serdar Gözübüyük

Voor Calvin Stengs heeft de seizoensouverture van AZ in de Eredivisie zeer kort geduurd. De 21-jarige vleugelspeler kreeg zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle in de zeventiende minuut een directe rode kaart vanwege een onbeholpen tackle op Kenneth Paal. Het was voor Stengs de eerste rode kaart in zijn carrière. Het stond op dat moment nog 0-0 in Alkmaar.

Het incident was scheidsrechter Serdar Gözübüyük in eerste instantie ontgaan, maar na tussenkomst van de videoscheidsrechter (VAR) kon Stengs alsnog inrukken. De jongeling van AZ ging bij een verdedigende actie van achter met gestrekt been in op Paal en leek aanvankelijk te ontsnappen aan een straf. Na tussenkomst van de VAR kon hij echter toch inrukken.

Het betekende voor Stengs zijn eerste rode kaart in 77 officiële duels voor AZ en überhaupt zijn eerste kaart in 49 wedstrijden in de Eredivisie. Statistiekenbureau Opta stipt aan dat in de historie van AZ slechts vijf spelers eerder met rood van het veld werden gestuurd in de Eredivisie.