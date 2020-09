Axel Witsel positief over stap naar Eredivisie: ‘Ik heb het er veel over gehad’

Immanuel Pherai maakte in de voorbereiding op dit seizoen nog zijn minuten bij Borussia Dortmund en was toen ook goed voor een aantal doelpunten. De negentienjarige spelmaker zal in de net begonnen voetbaljaargang in competitieverband echter niet voor BVB spelen, aangezien Pherai eerder deze week op huurbasis de overstap maakte naar PEC Zwolle. Het talent hoopt in de Eredivisie veel te kunnen spelen.

Pherai sprak met grote namen als Marco Reus en Axel Witsel over zijn plan om bij PEC te gaan spelen, zo vertelt hij zaterdag in gesprek met de NOS. Van Reus kreeg hij te horen dat hij in de Eredivisie kan doen waar hij goed in is, terwijl Witsel de nadruk legde op het maken van veel speelminuten op het hoogste niveau. De Rode Duivel complimenteerde Pherai uiteindelijk met zijn keuze voor PEC: “Ik heb het er veel met hem over gehad”, vertelt het talent daarover.

Voor Pherai wordt zijn eerste wedstrijd bij PEC meteen een bijzondere, daar zijn oude club AZ de tegenstander is. De jongeling speelde vier jaar in de jeugd van de Alkmaarse club, voordat Dortmund in 2017 op de stoep stond: “Ik heb me daar supergoed kunnen ontwikkelen, misschien heb ik daar als voetballer wel de grootste stappen gemaakt. De jeugdopleiding van AZ behoort tot de besten van Nederland, dat zie je nu wel.” Pherai stond in die tijd op het veld met spelers als Teun Koopmeiners, Owen Wijndal en Myron Boadu: “Met Myron heb ik het langste samengespeeld.”

“Op de trainingen was het altijd een mooie strijd tussen hem en mij, in de wedstrijden vormden hij en ik een sterk duo. We hebben na mijn vertrek nog contact gehouden, hij stuurde me al een berichtje over de wedstrijd van zaterdag”, gaat hij verder. De aanvallende middenvelder weet dat zijn verrichtingen tegen AZ en in de rest van het seizoen nauwlettend zullen worden gevolgd vanuit Duitsland: “Ik moest eerst bijtekenen voordat ik mocht worden verhuurd”, sluit hij af. Pherai begint zaterdagmiddag tegen AZ in eerste instantie op de bank.