Ki-Jana Hoever neemt afscheid van Liverpool: ‘Het is een eer geweest’

Ki-Jana Hoever vertrekt op korte termijn bij Liverpool. De achttienjarige verdediger heeft zaterdagmiddag via een bericht op social media afscheid genomen van the Reds, die hij volgens berichten uit Engeland gaat inruilen voor Wolverhampton Wanderers. Hoever wordt betrokken in de transfer die Diogo Jota naar Anfield moet brengen.

“Ik wil iedereen bij Liverpool die een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling die ik de afgelopen twee jaar binnen en buiten het veld heb doorgemaakt bedanken. Het is een eer geweest om zo’n grote club te mogen vertegenwoordigen en iedere dag in het gezelschap van topspelers en een topstaf te verkeren”, luidt de afscheidsboodschap van Hoever. “Ik zal de herinneringen die ik hier heb gemaakt nooit vergeten.”

Hoever kwam twee jaar geleden over van Ajax en speelde uiteindelijk vier wedstrijden in de hoofdmacht van de regerend landskampioen. De jongeling verkast nu naar alle waarschijnlijkheid naar Wolverhampton, dat met Matt Doherty onlangs een rechtsback zag vertrekken. The Wolves worden ook nog in verband gebracht met Barcelona-verdediger Nélson Semedo.

Hoever brengt Liverpool volgens de berichtgeving van onder meer the Athletic een bedrag van minimaal 9,8 miljoen euro op. Deze som kan door middel van bonussen nog met 4,9 miljoen oplopen. Ook is er een doorverkooppercentage van vijftien procent overeengekomen. Liverpool betaalt Wolverhampton op zijn beurt maximaal 47 miljoen voor Jota. De Portugees wordt na Thiago Alcántara en Kostantinos Tsimikas de derde aankoop van deze transferperiode.