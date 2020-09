‘Ronald Koeman verrast met harde mededeling aan toptalent’

Barcelona speelt zaterdagavond in het kader van de Trofeu Joan Gamper tegen Elche en trainer Ronald Koeman maakte eerder op de dag zijn selectie voor dat duel al bekend. In Spanje werd meteen ingezoomd op het ontbreken van Riqui Puig tussen de 23 namen en dat is volgens RAC1 niet zonder reden.

Het doorgaans goed ingevoerde Catalaanse radiostation komt zaterdagmiddag met het nieuws dat Koeman Puig heeft laten weten voor het aankomende seizoen niet op hem te rekenen. De oefenmeester ziet de 21-jarige middenvelder niet passen in het systeem dat hij voor ogen heeft en heeft hem gewaarschuwd dat er veel concurrentie is. Puig zou zelfs te horen hebben gekregen dat het voor hem beter is om een andere club te zoeken als hij aankomend seizoen aan spelen toe wil komen.

Het nieuws over de jongeling komt als een grote verrassing voor veel Barcelona-supporters op social media. De geboren Catalaan wordt al geruime tijd beschouwd als en van de grootste talenten in de jeugd van de grootmacht en aankomend seizoen zou het jaar van zijn definitieve doorbraak moeten worden. Vanwege de mededeling van Koeman lijkt hier echter een streep door te kunnen.

Puig speelde vooralsnog vijftien wedstrijden in de hoofdmacht van Barcelona, waaronder elf in het afgelopen LaLiga-seizoen. Het talent wordt momenteel niet concreet in verband gebracht met een vertrek uit het Camp Nou, maar hier zou in de komende weken dus verandering in kunnen komen. Zijn naam werd vorig jaar zomer genoemd bij onder meer Ajax.