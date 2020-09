Dusan Tadic trots: ‘Ik heb nog nooit een speler zich zo zien ontwikkelen’

Donny van de Beek werd in het afgelopen jaar voortdurend in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar van een verhuizing naar het Santiago Bernabéu kwam het uiteindelijk niet voor de middenvelder. Met zijn overgang naar Manchester United heeft Van de Beek uiteindelijk echter toch zijn gewenste toptransfer gekregen en Dusan Tadic gaat ervan uit dat zijn voormalige ploeggenoot een succes gaat worden op Old Trafford.

“Als je kijkt hoe Donny was toen ik net binnenkwam bij Ajax (in de zomer van 2018, red.) en kijkt naar de speler die hij nu is, is er een wereld van verschil”, is Tadic lovend in de officiële podcast van zijn werkgever. “Ik heb nog nooit een speler zich zo zien ontwikkelen. Zijn werkethiek is er ook enorm op vooruitgegaan. Ik ben er trots op dat hij op deze manier is gegroeid en ik weet zeker dat hij het goed zal gaan doen bij Manchester United.”

Tadic wordt binnen Ajax geroemd vanwege de invloed die hij uitoefent in de kleedkamer. Voor de aanvoerder is het echter niet meer dan normaal dat hij probeert om zijn houding en mentaliteit over te brengen op zijn ploeggenoten: “Dat is iets dat in mijn land al op jonge leeftijd meegegeven wordt. Ze probeerden je uit te leggen dat alles belangrijk is: zelfs als je een potje aan het kaarten bent, moet je een manier proberen te vinden om te winnen”, legt de Serviër uit.

“Zo creëer je een winnaarsmentaliteit. Als een van de meest ervaren spelers probeer ik de jonge jongens uit te leggen dat ze er elke dag alles aan moeten doen om te winnen. Ik probeer hierin ook voor iedereen een voorbeeld te zijn. Ik wil dat het team altijd op mij kan rekenen: tijdens de momenten dat het makkelijk gaat, maar zeker ook tijdens de moeilijke momenten”, sluit hij af. Ajax speelt zondagmiddag zijn tweede Eredivisie-wedstrijd van het seizoen tegen RKC Waalwijk. Het eerste duel werd afgelopen weekend nipt gewonnen van Sparta Rotterdam.