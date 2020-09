Koeman kan tijdens laatste test voor het eerst beroep doen op topaankoop

Barcelona speelt zaterdag zijn traditionele wedstrijd om de Trofeu Joan Gamper tegen Elche en trainer Ronald Koeman kan tijdens deze laatste test voor de start van het nieuwe seizoen eindelijk een beroep doen op Miralem Pjanic. De Bosniër ontbrak tot dusver vanwege een coronabesmetting, maar maakt nu wel deel uit van de wedstrijdselectie.

“Hij kan nog niet heel lang spelen, maar vermoedelijk wel enkele minuten”, stelt Koeman in de Spaanse pers over Pjanic. De middenvelder geldt tot nu toe als de duurste aankoop van Barcelona van deze transferperiode. Pjanic werd enkele maanden geleden voor een bedrag van zestig miljoen euro overgenomen van Juventus, waarbij Arthur, wiens waarde op ruim zeventig miljoen werd gesteld, de omgekeerde weg bewandelde.

Net als in zijn voorgaande oefenduels heeft Koeman in zijn selectie opnieuw geen plek voor Luis Suárez en Arturo Vidal. Barcelona hoopt de twee routiniers nog voor het sluiten van de transfermarkt te kunnen slijten en Vidal lijkt het dichtst bij een exit. De Chileens is naar verluidt dicht bij een overstap naar Internazionale.

Onder meer Lionel Messi, Antonie Griezmann, Frenkie de Jong en Philippe Coutinho zijn eveneens geselecteerd voor het treffen met Elche. De wedstrijd om de Trofeu Joan Gamper gaat zaterdagavond om 19.00 uur van start in het Camp Nou. Barcelona begint het nieuwe seizoen in LaLiga volgende week zondag tegen Villarreal.