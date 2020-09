Barcelona meldt zich na afgewezen bod van 22 miljoen in Engeland bij Ajax

Barcelona heeft tevergeefs geprobeerd om Max Aarons los te weken bij Norwich City, zo melden The Athletic en Sky Sports. David Ornstein, journalist van het eerstgenoemde medium, schrijft op Twitter dat de Catalanen twee aanbiedingen geweigerd zagen worden door the Canaries. Er wordt gesuggereerd dat Barcelona nu de aandacht gaat verleggen richting Ajax-verdediger Sergiño Dest.

Ornstein claimt dat een van de twee aanbiedingen van Barcelona 22 miljoen euro bedroeg, maar Norwich City verlangt een hoger bedrag voor het nog tot medio 2024 lopende contract van twintigjarige rechtsback. De berichtgeving van de journalist van The Athletic verschilt overigens met die van Sky Sports, want de Engelse sportzender stelt dat Barcelona Aarons op huurbasis wilde overnemen. Omdat er geen optie tot koop in de huurovereenkomst zou worden overgenomen, stemde Norwich City hier niet mee in.

Zowel The Athletic als Sky Sports meldt dat Aarons al een persoonlijk akkoord had met Barcelona, dat volgens ESPN mogelijk dit weekeinde Nélson Semedo al naar de Premier League ziet vertrekken. De Catalanen hebben na de mislukte onderhandelingen met Norwich City echter besloten om door te schakelen en de pijlen te richten op ‘tweede keuze’ Dest. Mundo Deportivo wist afgelopen week te melden dat Barcelona de Amerikaans international ook zou willen huren van Ajax, met een optie tot koop. Het is onduidelijk of Ajax hiervoor openstaat, daar de Amsterdammers volgens verschillende berichten mikken op een transfersom van 20 tot 25 miljoen euro.

De naam van Dest wordt de afgelopen dagen ook nadrukkelijk in verband gebracht met Bayern München. Voetbal International en De Telegraaf wisten te melden dat Ajax een eerste bod van vijftien miljoen euro van der Rekordmeister naar de prullenbak had verwezen. Oliver Kahn, bestuurslid bij Bayern, hield zich vrijdag na de wedstrijd tegen Schalke 04 (8-0 overwinning) in gesprek met ZDF nog op de vlakte over Dest. “Dest? Nee, dat kan ik niet bevestigen”, sprak de oud-doelman. Sky Sports stelt dat Bayern ook in de markt is voor Aarons, evenals Paris Saint-Germain.