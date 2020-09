Chelsea stalt aankoop van 25 miljoen euro opnieuw in de Serie A

Davide Zappacosta is komend seizoen andermaal op huurbasis actief in de Serie A. Chelsea maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat de 28-jarige vleugelverdediger verhuurd wordt aan Genoa. Zappacosta speelde in de voorbije jaargang ook tijdelijk in zijn thuisland, maar een huurperiode bij AS Roma viel door een kruisbandblessure in het water.

Chelsea telde in de zomer van 2017 25 miljoen euro neer om Zappacosta los te weken bij Torino. De dertienvoudig Italiaans international, die eerder het shirt droeg van Isola Liri, Atalanta en Avellino, kwam in dienst van the Blues tot 52 officiële optredens, maar komt sinds vorige zomer niet meer voor in de plannen van manager Frank Lampard. Vorig seizoen kwam hij in tijdelijke dienst van AS Roma tot negen optredens, een aantal dat beperkt bleef door een kuit- en kruisbandblessure.

Nu keert Zappacosta dus opnieuw terug in de Serie A, waar hij bij Genoa aan de slag gaat. De werkgever van Lasse Schöne slaat zaterdagochtend een dubbelslag, want ook Marko Pjaca is gepresenteerd in Genua. De 25-jarige Kroatische vleugelaanvaller, in het verleden actief voor onder meer Dinamo Zagreb, Schalke 04, Fiorentina en Anderlecht, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Juventus.