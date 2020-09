Bertrand Traoré keert voor 18,4 miljoen euro terug in de Premier League

Bertrand Traoré keert terug in de Premier League. Olympique Lyon maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat de 25-jarige vleugelaanvaller de overstap maakt naar Aston Villa. The Villans maken een bedrag van 18,4 miljoen euro over voor Traoré, terwijl deze transfersom door bonussen nog met 2,2 miljoen euro kan oplopen en Olympique Lyon tevens een doorverkooppercentage van vijftien procent heeft bedongen.

“Ik ben heel blij met de stap naar Aston Villa, het is mooi om hier te zijn. Bij Chelsea heb ik met John Terry gespeeld, ik heb met hem gesproken”, verwijst Traoré op de officiële website van Aston Villa naar assistent-manager Terry. Traoré treft bij Aston Villa tevens Anwar El Ghazi, met wie hij samenspeelde bij Ajax. “Ik heb ook met enkele jongens gesproken met wie ik voorheen gespeeld heb, zoals Marvelous Nakamba en Anwar El Ghazi. Met Nakamba heb ik het een beetje over de club gehad. Er zijn veel dingen die me hebben doen besluiten om naar Aston Villa te komen.”

“We zijn enorm blij dat Bertrand ervoor heeft gekozen om naar Aston Villa te komen. Hij is een speler met enorm veel talent, die onze aanvallende opties vergroot”, laat manager Dean Smith weten. Traoré keert met zijn stap naar Aston Villa terug in Engeland, waar hij eerder tussen 2013 en 2017 onder contract stond. Chelsea nam de Burkinese aanvaller zeven jaar geleden over van Auxerre, maar van een doorbraak in de hoofdmacht van the Blues kwam het niet. Na zestien optredens in het eerste elftal en huurperiodes bij Vitesse en Ajax, deed Chelsea hem van de hand.

Olympique Lyon telde drie jaar geleden tien miljoen euro neer om Traoré over te nemen van Chelsea en noteert nu dus een forse winst. In dienst van de Franse club kwam de 52-voudig international van Burkina Faso tot 126 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 33 doelpunten en 17 assists. Het vertrek van Traoré zat er al aan te komen, daar Olympique Lyon vrijdag bekendmaakte dat Memphis Depay het rugnummer tien van de aanvaller had overgenomen.