The Sun pakt uit met peperdure nieuwe bolide van Donny van de Beek

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Donny van de Beek verruilde Ajax onlangs voor Manchester United en maakt mogelijk zaterdag zijn officiële debuut, als de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace op het programma staat. In aanloop naar dat duel pakt The Sun uit met de nieuwe bolide van de 23-jarige middenvelder. De Engelse boulevardkrant deelt een foto, waarop de voorruit van een zwarte Range Rover te zien is met een sticker met de tekst ‘MUFC - Van de Beek’. The Sun schrijft dat het gaat om een Range Rover SVAutobiography, waarvoor Van de Beek 164.000 euro zou hebben betaald.