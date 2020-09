Twee grootmachten richten pijlen op Dele Alli

(The Guardian)

Arsenal zoekt een geschikte opvolger van de naar Aston Villa vertrokken Emiliano Martinez. The Gunners hebben aanbiedingen van ruim tien miljoen euro neergelegd bij Brentford FC voor David Raya, maar de stadgenoot werkt niet mee aan een transfer. (The Guardian)

Mocht Thomas Partey alsnog vertrekken bij Atlético Madrid, dan moet Elisha Owusu zijn opvolger worden. Trainer Diego Simeone heeft vijftien miljoen euro over voor de middenvelder van KAA Gent. (Mundo Deportivo)

De aanvallende middenvelder is op de radar verschenen van zowel Paris Saint-Germain als Internazionale.