Memphis Depay gefileerd na rugnummerwissel: ‘Hij heeft ons hoofdpijn gegeven’

Memphis Depay speelde vrijdagavond bij Olympique Lyon voor het eerst met nummer tien op zijn rug, dat hij overnam van Bertrand Traoré. De aanvaller kon echter niet voorkomen dat les Gones punten lieten liggen tegen Nîmes, dat les Gones op een 0-0 gelijkspel hield. Depay kan na afloop van het duel met Nîmes niet rekenen op lovende geluiden in de Franse media.

Foot Mercato deelt een 4 uit aan Depay. “Hij deed zijn nieuwe rugnummer niet bepaald eer in. Doordat hij iets minder diep speelde dan Moussa Dembélé, kon hij zich bemoeien met de opbouw. Maar je zag dat Depay tegen zijn grens aan liep. In fysiek opzicht is hij nog niet waar hij zou moeten zijn. Op een gegeven moment verdween hij uit de wedstrijd”, zo luidt het oordeel. L’Équipe toont zich nog kritischer en heeft een 3 in petto van Depay, waarmee hij samen met Dembélé de laagste beoordeling heeft.

MaxiFoot komt tot een 3,5 voor Depay. “Hij speelde niet zoals zijn rugnummer voorschrijft. Depay werd maar weinig gevonden door zijn teamgenoten, dwong zichzelf ertoe om het verschil te maken en verloor teveel ballen. In de duels was hij dominant met zijn fysieke kracht, maar hij werd nooit gevaarlijk”, stelt men. Le Libéro, een regionaal dagblad in de omgeving van Lyon, is nog kritischer en geeft Depay een 2. “Natuurlijk geeft zijn techniek altijd de kans om het verschil te maken, maar dat is geen excuus.”

“Hij wandelt teveel en negeert af en toe de bewegingen van zijn ploeggenoten. De fysieke terugslag na een serieuze blessure, een reeks van drie wedstrijden of zit hij met zijn hoofd bij Barcelona? Depay heeft ons na vanavond hoofdpijn gegeven”, schrijft Le Libéro. Van WeSport ontvangt Depay nog een 4. “Hij maakte een karikatuur van zijn eigen wedstrijd. Altijd dezelfde dribbel en hij zakt telkens terug om de bal te kunnen raken, maar dat was niet heel succesvol.”