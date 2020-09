Neymar tekent grootste sponsorcontract ter wereld na breuk met Nike

Door verschillende media in Brazilië en Frankrijk werd enkele weken geleden al gemeld dat Neymar kledingsponsor Nike zou gaan verruilen voor Puma. Het Braziliaanse Veja stelt nu dat de aanvaller van Paris Saint-Germain het grootste sponsorcontract ter wereld heeft getekend. Puma zou Neymar 25 miljoen euro per jaar gaan betalen, wat fors meer is dan Lionel Messi (Adidas) en Cristiano Ronaldo (Nike) van hun kledingsponsors ontvangen.

Neymar werkte al sinds zijn dertiende samen met Nike, dat tevens sponsor is van zijn werkgever PSG. In 2011 tekende de 28-jarige Braziliaanse aanvaller zijn laatste contract met het Amerikaanse sportmerk, dat nog twee jaar doorliep. Neymar kon die verbintenis echter voor 1 september eenzijdig opzeggen, waardoor hij onder de nog doorlopende verbintenis met Nike uit kon komen. Met de overstap van Puma zou Neymar twee keer zoveel gaan verdienen als hij bij Nike deed.

Het was niet bekend wat Nike hem betaalde, maar in 2018 lekten enkele details uit over zijn contractuele bonussen: Neymar zou een miljoen dollar verdienen voor iedere Ballon d'Or die hij wint, 50.000 dollar voor elk gewonnen WK en een extra 200.000 dollar als hij Speler van het Toernooi zou worden op een WK. Die bonussen heeft hij niet kunnen opstrijken, maar met activiteiten als het dragen van Nike-kleding en het plaatsen van gesponsorde posts op social media verdiende hij goed aan de deal.

Puma gaat Neymar nu 25 miljoen euro per jaar betalen, wat de grootste kledingdeal tot nu toe is. Ronaldo (Nike, 16,2 miljoen euro) en Messi (Adidas, 20 miljoen euro) kunnen op jaarbasis een stuk minder bijschrijven van hun kledingsponsor. Puma wist eerder ook onder meer Antoine Griezmann, Romelu Lukaku, Sergio Agüero, Luis Suárez, Marco Reus, David Silva, Jan Oblak, Gianluigi Buffon en Mario Balotelli te strikken, terwijl het Duitse sportmerk tevens kledingsponsor is van bijvoorbeeld PSV, Manchester City en Borussia Dortmund.