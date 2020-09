Bijlow won onderonsje met Haaland: ‘Daar werd heel veel naar gevraagd’

Justin Bijlow mag zich de eerste keeper van Feyenoord noemen en krijgt in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen FC Twente de complimenten van Dick Advocaat. De hoofdtrainer is onder de indruk van de kwaliteiten van de talentvolle keeper, die lange tijd Kenneth Vermeer voor zich had. In januari vertrok de ervaren doelman naar het Amerikaanse Los Angeles FC en dus is Bijlow de onbetwiste nummer één in De Kuip.

Advocaat vond het geen probleem dat de 34-jarige Vermeer naar de Major League Soccer vertrok. De trainer vond Bijlow immers minimaal gelijkwaardig en bovendien is de 22-jarige jeugdinternational een stuk jonger. “Zoals hij onder die lat staat, geweldig”, wordt Advocaat geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Ik zeg het niet snel, eigenlijk ben ik als trainer altijd wel kritisch geweest op mijn keepers, maar Bijlow is 'top-top'. Zo jong nog, maar toch zo volwassen. Ongekend.”

Advocaat: 'Ajax roept dat altijd, maar Feyenoord heeft dat ook'

In de krant legt Bijlow uit dat hij zichzelf graag wegcijfert voor het team. “Neem de vraag hoeveel keer ik vorig seizoen de nul heb gehouden. Dat weet ik dus niet”, vertelt de sluitpost. “Dat meen ik echt. Het klinkt misschien saai, maar alleen een overwinning telt écht. Een voorbeeld? In de voorbereiding tegen Borussia Dortmund stopte ik een strafschop van Erling Haaland. Daar werd heel veel naar gevraagd, Haaland is natuurlijk een topspeler. Maar geloof me, het is echt niet zo dat ik daar in Duisburg de polonaise heb gelopen omdat een grote voetballer niet tegen mij wist te scoren vanaf de stip.”

Bijlow benadrukt dat hij wel blij was dat Feyenoord de oefenwedstrijd met 1-3 won. “En dat we de hoek waar hij zou schieten goed hadden voorspeld. Ja, ik zeg we. Ik krijg daar natuurlijk hulp bij. Het was misschien maar een oefenwedstrijd maar ook dan bereiden we ons goed voor. Toen Haaland de bal pakte, wist ik dat de kans groot was dat hij links van mij zou schieten”, besluit de doelman.