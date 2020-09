Kieft: ‘Van Dijk moet nodig weer met twee benen op de grond worden gezet’

Wim Kieft is van mening dat Virgil van Dijk bij Liverpool en het Nederlands elftal eens flink wakker moet worden geschud. De oud-voetballer constateert dat tactische discipline momenteel niet hoog in het vaandel staat bij de verdediger annex Oranje-international. “Hij moet nodig weer met twee benen op de grond gezet worden”, benadrukt Kieft zaterdag in zijn column in De Telegraaf.

“Hij is niet scherp, gedraagt zich bij Oranje en Liverpool als de gearriveerde vedette, de grote coachende leider, die iets te veel laat merken dat hij zijn medespelers niet alles vindt”, somt Kieft op in het dagblad. “Tegelijk speelt hijzelf gemakzuchtig en nonchalant. Hij maakt fouten en loopt te vaak weg voor het defensieve handwerk in wedstrijden. Met zijn status moet hij juist vooropgaan in de strijd.”

“Van Dijk heeft er lange tijd over gedaan om op internationaal topniveau te komen. Hij staat daar nu zo’n twee seizoenen, maar het is zaak dat Van Dijk heel kritisch op zichzelf blijft. Ook zijn omgeving heeft daarin een belangrijke rol. Het is niet erg als z’n trainers hem eens flink wakker schudden.” Ook bij Memphis Depay ontbreekt de tactische discipline ‘nogal eens’ als hij het shirt van het Nederlands elftal aandoet, zo constateert Kieft. “Met zijn aanzien pakt hij te veel zijn vrijheid.”

De waarschijnlijke transfer naar Barcelona tekent Depays ontwikkeling en is zijn herkansing in de Europese top, stelt Kieft. De oud-aanvaller benadrukt dat Depay de persoonlijkheid, mentale weerbaarheid en kwaliteiten heeft om het te maken in Spanje. “Het is niet zo’n grote gok van Koeman en bedrijfsmatig helemaal niet. Als je een aanvaller van het kaliber Depay voor dertig miljoen euro kan ophalen of dat je 45 miljoen euro moet betalen voor een verdediger als Nathan Aké, dan neem je nauwelijks risico met de aankoop van Depay.”

“Als Depay de discipline kan opbrengen om in een vrije rol als diepste spits te spelen, de technische en fysieke kwaliteiten bezit hij, zonder rond te gaan zwerven, kan de combinatie met Lionel Messi goed uitpakken. Kan hij zich focussen, dan bezit hij voldoende potentie”, besluit Kieft.