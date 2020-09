Hoever vertrekt bij Liverpool als onderdeel van transfer van 43 miljoen

Liverpool en Wolverhampton Wanderers hebben een akkoord bereikt over Diogo Jota. Onder meer The Athletic, The Times en transferexpert Fabrizio Romano melden vrijdagavond dat the Reds een vaste transfersom van 43 miljoen euro gaan neertellen voor de Portugese aanvaller. Als onderdeel van de overeenkomst maakt Ki-Jana Hoever de overstap naar Wolverhampton Wanderers, dat minimaal 9,8 miljoen euro overmaakt voor de verdediger. Eerder op de dag versterkte Liverpool zich al met Thiago Alcántara, die werd overgenomen van Bayern München.

De naam van Hoever werd door de Daily Mail vrijdagmiddag al in verband gebracht met Wolverhampton Wanderers, maar toen was er nog geen sprake van dat hij betrokken zou worden in de transfer van Jota naar Liverpool. In de uren erna werd door verschillende betrouwbare journalisten gemeld dat de regerend kampioen van Engeland concreet geïnteresseerd was in de diensten van de 23-jarige vleugelaanvaller. Nu wordt door onder meer Romano en The Athletic een akkoord gemeld over Jota, die spoedig medisch gekeurd gaat worden op Anfield.

Liverpool maakt een vaste transfersom van 43 miljoen euro over, die door bonussen nog kan oplopen tot 47 miljoen euro. Die bonusconstructie heeft te maken met zijn aantal wedstrijden en de prestaties van the Reds in de Champions League en de Premier League. Tegelijkertijd ziet Wolverhampton Wanderers Hoever de omgekeerde weg bewandelen, al betalen the Wolves voor hem een transfersom. Liverpool ontvangt voor de achttienjarige verdediger een vaste transfersom van 9,8 miljoen euro, die door middel van bonussen kan oplopen met 4,9 miljoen euro. Er is tevens een doorverkooppercentage van vijftien procent afgesproken voor Hoever, die ook begeerd werd door Juventus en Atlético Madrid. Liverpool wilde Hoever eigenlijk niet kwijt, maar de jeugdinternational van Oranje had zijn zinnen erop gezet om ergens in een eerste elftal te kunnen spelen.

Het betekent dat er na twee jaar een einde komt aan het dienstverband van Hoever bij Liverpool. De regerend landskampioen van Engeland pikte de jongeling in de zomer van 2018 op bij Ajax. Hoever werd vervolgens vorig jaar, tegen uitgerekend Wolverhampton, op zestienjarige leeftijd de jongste speler ooit van the Reds in de FA Cup. In het afgelopen seizoen kwam Hoever nog driemaal in actie namens de hoofdmacht van Liverpool, tweemaal in de EFL Cup en eenmaal in de FA Cup. Tijdens de Premier League-wedstrijd tegen Watford in februari van dit jaar maakte hij bovendien deel uit van de selectie van manager Jürgen Klopp, maar van een officieel debuut in de Engelse competitie kwam het destijds niet.

Jota bewandelt dus de omgekeerde weg en gaat zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract. Manager Jürgen Klopp is al langere tijd gecharmeerd van hem, zo klinkt het. De viervoudig Portugees international moet een extra optie in de voorste linie geven achter Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah. Wolverhampton Wanderers maakt flinke winst op Jota, want hij werd twee jaar geleden na een huurperiode voor veertien miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid. De aanvaller droeg eerder het shirt van FC Porto, FC Paços de Ferreira en Gondomar. Namens Wolverhampton Wanderers kwam hij tot 44 doelpunten en 19 assists in 131 officiële wedstrijden.