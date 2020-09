‘Nieuwe favoriet steekt Barcelona voorbij in strijd om Memphis Depay’

De transfer van Memphis Depay naar Barcelona leek afgelopen week nog in kannen en kruiken, maar de afgelopen dagen sijpelen er steeds meer berichten door dat de overgang op losse schroeven staat. De Catalanen zouden de 26-jarige aanvaller momenteel niet kunnen betalen. Sky Italia claimt dat AC Milan daardoor nu de beste papieren heeft om Depay over te nemen van Olympique Lyon.

Olympique Lyon wil naar verluidt een transfersom van dertig miljoen ontvangen, maar AC Milan denkt de prijs te kunnen drukken door Lucas Paquetá in de deal te betrekken. De clubleiding van les Gones zou bijzonder gecharmeerd zijn van de 23-jarige Braziliaanse aanvallende middenvelder, die ondanks een tot medio 2023 lopend contract mag vertrekken uit Milaan. In een eerder stadium werd Paquetá al in verband gebracht met een overstap naar Paris Saint-Germain. AC Milan maakte in januari 2019 nog bijna veertig miljoen euro over naar Flamengo voor de elfvoudig Braziliaans international.

Depay stond vrijdagavond ‘gewoon’ op het veld bij Olympique Lyon in de wedstrijd tegen Olympique Nîmes en kreeg bij de Franse club een nieuw rugnummer. De Oranje-international heeft rugnummer tien overgenomen van de naar Aston Villa vertrokken Bertrand Traoré. Het contract van Depay bij Olympique Lyon loopt nog een jaar door, waardoor hij zoals het er nu naar uitziet deze zomer een overstap moet maken om nog een transfersom voor les Gones op te leveren. Jean-Michel Aulas, voorzitter van Olympique Lyon, liet afgelopen week al weten dat Barcelona momenteel geen geld heeft voor het aantrekken van Depay.

Johan Derksen wist vrijdagavond in Veronica Inside te melden dat Ronald Koeman er al rekening mee houdt dat Depay deze zomer niet de overstap naar Barcelona gaat maken. “Volgens doorgaans goedingelichte bronnen houdt Koeman er eigenlijk geen rekening meer mee dat Depay komt. Koeman heeft zich er eigenlijk al bij neergelegd dat het niet lukt, want het schijnt financieel een dusdanig groot probleem te zijn, dat het eigenlijk niet meer kan. Er kunnen natuurlijk altijd ontwikkelingen zijn.”