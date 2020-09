Memphis Depay kan geen potten breken bij teleurstellend Lyon

Olympique Lyon is er vrijdagavond voor de derde keer op rij niet in geslaagd te winnen in de Ligue 1. De ploeg van trainer Rudi Garcia kwam tegen Nîmes niet verder dan een teleurstellend doelpuntloos gelijkspel (0-0). Memphis Depay, die bij afwezigheid van de geschorste Houssem Aouar de aanvoerdersband droeg, wist geen enkele indruk maken. De 26-jarige spits, die rond is met Barcelona, kwam de hele wedstrijd niet verder dan één schot in de handen van doelman Baptiste Reynet.

De eerste kans van de wedstrijd was na acht minuten voor Maxwel Cornet. De linkermiddenvelder van Lyon ontving een voorzet in gevaarlijke positie, maar zag zijn schot gekeerd worden door keeper Reynet. Vlak daarna kreeg Nîmes de beste kans van de eerste helft. Renaud Ripart nam perfect aan binnen de zestien van Lyon en produceerde vervolgens een schot op de lat. In het restant van de eerste helft gebeurde niet veel. Lyon had weliswaar veruit het meeste balbezit, maar kwam nauwelijks tot kansen.

Vijf minuten na rust dacht Moussa Dembélé de score te openen door een voorzet van Leo Dubois alert binnen te tikken. De scheidsrechter keurde het doelpunt echter af, omdat de bal vlak voor de voorzet van Dubois de achterlijn was gepasseerd. Lyon claimde even later een penalty vanwege hands van Ripart. De spits van Nîmes raakte de bal weliswaar met de arm, maar zowel de scheidsrechter als de VAR vond het geen strafschop. Lyon drukte Nîmes daarna naar achter en kreeg in de negentigste minuut nog een grote kans. De kopbal van Tino Kadewere uit een hoekschop werd echter schitterend gekeerd door Reynet.