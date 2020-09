Wereldassist van Lewandowski hoogtepunt bij 8-0 overwinning van Bayern

Bayern München is het nieuwe Bundesliga-seizoen uitermate sterk gestart. Der Rekordmeister was in eigen stadion met maar liefst 8-0 te sterk voor Schalke 04. De doelpuntenproductie in de lege Allianz Arena werd verzorgd door Serge Gnabry (driemaal), Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Thomas Müller, de nieuwe aanwinst Leroy Sané en de jonge invaller Jamal Musiala.

Bayern won vorig seizoen de Bundesliga, de DFB Pokal en de Champions League en versterkte zich deze zomer met Sané, dus werkte met een uitermate goed gevoel toe naar de opening van de Bundesliga. Tegenstander Schalke 04 kende daarentegen in de voorbije jaargang een uitermate zwakke tweede seizoenshelft en kreeg in Beieren al heel snel in de gaten dat er niks te halen viel. Na vier minuten spelen vond Joshua Kimmich Gnabry met een splijtende pass, waarna de aanvaller op fraaie wijze raak schoot. Het was het snelste openingsdoelpunt van een Bundesliga-seizoen sinds 2002, toen Bart Goor na één minuut de score opende in het duel tussen Hertha BSC en Borussia Dortmund.

De geoliede machine Bayern München heeft 2?0?3? seconden nodig om de eerste Bundesliga-goal van het seizoen te maken. Doelpuntenmaker: Serge Gnabry!#fcbs04https://t.co/widfZdWVqL pic.twitter.com/sfNsx7HDqb — FOX Sports (@FOXSportsnl) September 18, 2020

Met negentien minuten op de klok verdubbelde Bayern al de marge, toen Goretzka op aangeven van Müller de 2-0 tegen de touwen schoof. Na een halfuur spelen was de wedstrijd al definitief gespeeld. Lewandowski werd binnen het strafschopgebied gevloerd door Ozan Kabak en schoot zelf de gegeven penalty binnen. Schalke hield vervolgens de schade beperkt tot de rust, maar kreeg al na twee minuten in de tweede helft de 4-0 te verwerken. Na een razendsnelle uitbraak zette Sané Gnabry vrij voor een leeg doel, waarna hij zonder enige moeite zijn tweede treffer van de avond aantekende.

Binnen het uur spelen volmaakte Gnabry een hattrick, toen hij andermaal op aangeven van Sané de 5-0 aantekende. Bij de 6-0 was tien minuten later een hoofdrol voor Lewandowski weggelegd. De Poolse spits bezorgde de bal met een rabona voor het doel, waar Müller rond de strafschopstip kwam inlopen om zichzelf op het scoreformulier te schieten. Het duurde tot twintig minuten voor tijd alvorens de van Manchester City overgekomen Sané zelf een doelpunt wist te maken. Kimmich stuurde de aanvaller met een afgemeten pass weg, waarna hij oog in oog met Schalke-doelman Ralf Fährmann geen fout maakte.

MUST SEE ? Robert Lewandowksi geeft de ASSIST VAN HET JAAR tegen Schalke 04 ? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 18 september 2020

Het slotakkoord werd uiteindelijk verzorgd door de ingevallen Musiala, die de bal ontving op de rand van het strafschopgebied en na een dribbel succesvol uithaalde. Met 17 jaar en 205 dagen werd de Engelsman de jongste doelpuntenmaker ooit voor Bayern in de Bundesliga. In de laatste tien minuten kreeg ook Joshua Zirkzee nog speeltijd van trainer Hansi Flick, maar de Nederlandse spits wist zichzelf niet op het scorebord te brengen en mede daardoor bleef het bij 8-0 in München.