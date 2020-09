Elia kan valse start van FC Utrecht bij officiële rentree niet voorkomen

FC Utrecht is er niet in geslaagd om zijn eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen winnend af te sluiten. De ploeg van trainer John van den Brom speelde op bezoek bij VVV-Venlo met 1-1 gelijk, door doelpunten van Guus Hupperts en Sean Klaiber. Eljero Elia maakte tien minuten voor het einde zijn officiële rentree op de Nederlandse velden, toen hij als invaller binnen de lijnen kwam.

FC Utrecht zag zijn eerste competitieduel met AZ vorige week nog uitgesteld worden, omdat de Alkmaarders afgelopen dinsdag moesten aantreden in de voorronde van de Champions League tegen Dynamo Kiev. VVV opende zijn Eredivisie-seizoen een week geleden met een 3-5 overwinning op FC Emmen en ging in De Koel uitstekend van start, want er stond binnen acht minuten al een voorsprong op het scorebord. Hupperts kwam vrij bij de eerste paal en wist FC Utrecht-doelman Maarten Paes in de korte hoek te verschalken.

Binnen het halfuur had de thuisploeg al de marge kunnen verdubbelen, maar Adam Maher haalde een inzet van Lukas Schmitz van de lijn. In het slot van de eerste helft kwam FC Utrecht wat beter in de wedstrijd, wat resulteerde in mogelijkheden voor Tommy St. Jago, Bart Ramselaar en Gyrano Kerk. VVV wist de voorsprong echter vast te houden tot de rust en kreeg snel in de tweede helft een grote kans om de marge uit te breiden. Vito van Crooij vond Hupperts, die Paes zijn tweede treffer van de avond zag voorkomen.

FC Utrecht slaagde er vervolgens na een uur spelen in om op gelijke hoogte te komen, dankzij een treffer van Sean Klaiber. De Domstedelingen werden sterker en kregen via Mimoun Mahi en Joris van Overeem mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar mede dankzij VVV-doelman Thorsten Kirschbaum bleef de gelijke stand op het scorebord. Van den Brom bracht tien minuten voor tijd Elia binnen de lijnen, die daarmee zijn officiële rentree op de Nederlandse velden maakte. Een spannende slotfase leverde uiteindelijk geen winnaar voor de wedstrijd in Limburg op.