Johan Derksen: ‘Ronald Koeman legt zich neer bij afgeketste transfer’

Ronald Koeman rekent niet langer op de komst van Memphis Depay, zo beweert Johan Derksen vrijdagavond in Veronica Inside. Laatstgenoemde stelt dat Barcelona de overgang van de aanvaller van Olympique Lyon financieel niet rond krijgt. Valentijn Driessen voegt daaraan toe dat Koeman daarom Luis Suárez een nieuwe kans gaat geven.

Driessen had dinsdagnacht namens De Telegraaf de primeur dat Depay naar Barcelona zou gaan. Later werd dat bericht door Juninho, technisch directeur van Lyon, in alle toonaarden ontkend. "Barcelona is rond met Memphis en met Lyon, alleen dat geld...", verdedigt Driessen zijn primeur over Depay. "Er moet eerst geld op tafel komen voordat je het mag uitgeven. Ze moeten iemand verkopen."

Memphis Depay krijgt volstrekt onverwacht nieuw rugnummer van Lyon

Memphis Depay verscheen vrijdagavond aan de aftrap tegen Nîmes met een nieuw rugnummer. Lees artikel

Volgens Driessen komt Barcelona in een lastig parket door het uitgelekte nieuws over het akkoord met Lyon. "Het was natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat het uit zou lekken, want die spelers van Barcelona zijn nu helemaal niet meer aan de straatstenen kwijt te raken. Iedereen weet: Barcelona moet verkopen, die moeten 60 miljoen ophalen om Depay voor 30 miljoen te halen. Maar niemand wil Suárez. Als je hem ziet trainen wil je hem sowieso al niet, maar al helemaal niet voor de hoofdprijs."

Derksen stelt op basis van eigen informatie dat Koeman de komst van Depay uit zijn hoofd heeft gezet. "Volgens doorgaans goedingelichte bronnen houdt Koeman er eigenlijk geen rekening meer mee dat Depay komt. Koeman heeft zich er eigenlijk al bij neergelegd dat het niet lukt, want het schijnt financieel een dusdanig groot probleem te zijn, dat het eigenlijk niet meer kan", aldus Derksen, die een kleine slag om de arm houdt. "Er kunnen natuurlijk altijd ontwikkelingen zijn."

Driessen zegt vervolgens dat Koeman daarom alsnog verder wil met Suárez, die lange tijd op weg leek naar Juventus. "Daarom heeft hij nu gezegd: 'Suárez haal ik bij de A-selectie'", aldus de journalist, die gelooft dat Depay flink baalt van de situatie. "Memphis knijpt hem nu wel als een oude dief, die had gedacht dat hij een toptransfer ging maken. Maar hij moet eigenlijk blij zijn, want in januari kan hij transfervrij overstappen, en dan steekt hij zelf zo tien miljoen euro in zijn achterzak."