‘Tottenham betaalt opvallend laag bedrag voor huur van Gareth Bale’

Gareth Bale is vrijdag in Londen gearriveerd om zijn terugkeer naar Tottenham Hotspur af te ronden. The Spurs gaan de 31-jarige aanvaller op huurbasis overnemen van Real Madrid, dat de Welshman dolgraag wilde lozen. De Daily Telegraph meldt dat Tottenham komend seizoen slechts een derde van het salaris van Bale overneemt, wat neerkomt op 9,8 miljoen euro.

Bale strijkt bij Real Madrid een bruto weeksalaris op van ruim 650.000 euro, wat neerkomt op een kleine 34 miljoen euro per jaar. Voorzitter Daniel Levy heeft met de clubleiding van de Koninklijke uitonderhandeld dat Tottenham 240.000 euro van dit weeksalaris gaat overnemen. Het betekent volgens de Daily Telegraph dat the Spurs totaal minder dan tien miljoen euro hoeven te betalen om Bale komend seizoen te kunnen huren van Real Madrid.

Real Madrid blijft Bale zelf wekelijks 415.000 euro per week betalen. In een eerder stadium meldde de Daily Telegraph dat dat de de Koninklijke bereid was om de helft van het salaris van de 83-voudig Welsh international te blijven betalen, maar volgens de huidige berichtgeving moet de Spaanse topclub dus nog meer bijleggen om Bale te kunnen lozen. Aanvankelijk wilde Real Madrid dat Tottenham 75 procent van het salaris van Bale zou betalen, maar uiteindelijk zijn beide partijen uitgekomen op de helft van dit bedrag. Marca schreef eerder nog dat de Engelsen zelfs het hele salarissen, los van de bonussen, zouden overnemen.

Trainer Zinédine Zidane liet Bale in de laatste wedstrijden van het vorige seizoen tegen Leganés en Manchester City (in de Champions League) zelfs helemaal buiten zijn wedstrijdselectie, terwijl hij in de laatste dertien competitieduels sowieso slechts twee keer in actie kwam. Het leek er in eerste instantie op dat Bale van plan was om zijn tot 2022 lopende contract bij Real Madrid uit te dienen zonder de komende twee jaar aan spelen toe te komen. Nu keert hij alsnog terug bij de club die hij in 2013 voor 101 miljoen euro verliet voor een dienstverband in Spanje.