PSV-doelwit laat zich zien op De Herdgang, FC Volendam boekt eindelijk zege

FC Eindhoven stijgt naar de derde plaats op de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Ernie Brandts won de derby tegen Jong PSV met 1-2, mede dankzij een doelpunt van Kaj de Rooij. FC Volendam boekte tegen Helmond Sport zijn eerste overwinning van het seizoen, dankzij een doelpunt van Nick Doodeman in blessuretijd: 0-1.

Jong PSV - FC Eindhoven 1-2

Na twintig minuten werd de Eindhovense derby opengebroken. Kaj de Rooij, die eerder deze zomer werd gelinkt aan een overstap naar PSV, zorgde op fraaie wijze voor de 0-1. De negentienjarige aanvaller speelde een uitstekende eerste helft en toonde zich meerdere keren dreigend. Jong PSV stelde daar voor rust een mogelijkheid voor Cheik Touré tegenover, maar de aanvaller handelde onzorgvuldig in kansrijke positie. De Rooij keerde na rust niet meer terug bij FC Eindhoven en werd om onduidelijke reden vervangen door Valentino Vermeulen.

Het duurde na rust slechts twee minuten voordat Jong PSV weer op gelijke hoogte kwam. Richard Ledezma tekende op aangeven van Damian Timan voor de 1-1. Lang bleef de gelijke stand niet op het scorebord, want vijf minuten later kwam FC Eindhoven alweer op voorsprong. Nadat Hugo Botermans aanvankelijk nog de paal raakte, schoot Jort van der Sande de rebound binnen. FC Eindhoven kreeg nog kleine mogelijkheden om de score op te voeren, maar in de 1-2 stand kwam geen verandering meer.

Met een doelpunt en ?????? hakje voelt Kaj de Rooij zich als een vis in het water op bezoek bij Jong PSV! ??#jpsfce https://t.co/widfZdWVqL pic.twitter.com/jS2NI8JzgM — FOX Sports (@FOXSportsnl) September 18, 2020

Helmond Sport - FC Volendam 0-1

FC Volendam beleeft een dramatische seizoensstart en pakte slechts één punt uit de eerste drie wedstrijden. Opponent Helmond Sport deed dat met vier punten uit de eerste drie wedstrijden beter en begon ook gevaarlijker aan het duel, voornamelijk via Karim Loukili. FC Volendam kreeg in de fase voor rust echter de grootste mogelijkheden om op voorsprong te komen. Boy Deul plaatste de bal net naast, terwijl Zakaria El Azzouzi over schoot oog in oog met Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel.

Na rust scoorde FC Volendam wél, maar de treffer van Marco Tol werd geannuleerd wegens buitenspel. Het restant van het duel leverde kansen over en weer op, voor Orhan Dzepar en Gaétan Bosiers namens de thuisploeg en Jari Vlak en Franco Antonucci voor de bezoekers. Het leek er lang op dat de doelpuntloze stand op het scorebord zou blijven in het SolarUnie Stadion, tot de blessuretijd. Nick Doodeman bezorgde FC Volendam op aangeven van Derry John Murkin de felbegeerde overwinning.