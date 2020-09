‘Ik verwacht dat Eran Zahavi bij PSV minimaal 25 doelpunten maakt’

Peter Bosz denkt dat PSV met Eran Zahavi een potentiële topscorer van de Eredivisie gaat binnenhalen. De trainer van Bayer Leverkusen werkte in Israël een jaar samen met de 33-jarige spits, die nu op het punt staat om naar Eindhoven te komen. "Als hij bij PSV alle wedstrijden gaat spelen, dan verwacht ik dat hij er minimaal 25 maakt", stelt Bosz tegenover Voetbal International.

PSV is in verregaande onderhandelingen met Zahavi, die de opvolger moet worden van de naar Atalanta vertrokken Sam Lammers. Bosz, die Zahavi in het seizoen 2015/16 bij Maccabi Tel Aviv onder zijn hoede had, is vol lof over de Israëliër. Bosz heeft in 2016 een halfjaar bij Maccabi Tel Aviv gewerkt met Zahavi. "Het is een winnaar, een leider en een doelpuntenmaker", aldus de oefenmeester. "Hij is niet de beste voetballer waarmee ik gewerkt heb. Ook niet de snelste, de grootste of fysiek de sterkste. Maar hij is wél een geweldige doelpuntenmaker. Zijn functionele techniek is waanzinnig. Hij handelt enorm snel in de zestien. Hij doet me daarin denken aan Klaas Jan Huntelaar. Zó enorm vast in het afwerken. Als hij schiet, dan is het bijna altijd op doel. In die zin is hij levensgevaarlijk."

PSV verwelkomt gedroomde aanwinst vandaag op het vliegveld

Eran Zahavi landde vrijdag in Nederland om zijn overgang naar PSV af te ronden. Lees artikel

De statistieken van Zahavi onderschrijven de woorden van Bosz. De aanvaller maakte de laatste vier jaar namens Guangzhou R&F liefst 91 doelpunten in 106 competitieduels. "Vooropgesteld: ik heb hem de afgelopen vier jaar niet gevolgd, dus ik weet niet wat zijn niveau nu exact is", zegt Bosz. "Maar hij heeft overal waanzinnige cijfers. Niet alleen bij ons met Maccabi Tel Aviv in Israël, maar ook in China en bij de nationale ploeg. Ik heb twee internationals uit Oostenrijk die tegen Israël speelden. Ik had tegen hen gezegd dat ze Zahavi in de gaten moesten houden. Toch maakte hij een hattrick, waaronder twee waanzinnige goals. Hij is een garantie voor doelpunten."

Volgens Bosz is Zahavi levensgevaarlijk vanwege zijn loopacties. "Hij is altijd in beweging en heeft dat gevoel voor waar hij moet staan. Als een bal van de lat terugkomt, dan komt die altijd voor zijn voeten. Als dat een keer gebeurt, dan is het toeval. Maar als het je iedere keer overkomt, dan is dat kwaliteit. Of dat er een aanval over de flank komt, hij ineens afhaakt bij de voorzet en daarmee de ruimte voor zichzelf schept om af te ronden. Dat valt haast niet aan te leren. Hij is niet snel, dus het gaat bij hem om timing. Wanneer zet ik die loopactie in? Daar heb ik weinig beteren in gezien. Geweldig."

Bosz denkt dan ook dat Zahavi ook in de Eredivisie succesvol gaat zijn. "Die gaat overal doelpunten maken, als hij het vertrouwen krijgt om te spelen. Medespelers gaan zijn kwaliteit herkennen. Als hij bij PSV alle wedstrijden gaat spelen, dan verwacht ik dat hij er minimaal 25 maakt", zegt Bosz, die benieuwd is hoe PSV-trainer Roger Schmidt zijn nieuwe spits zal gebruiken. "De grootste moeilijkheid zal zijn: wat is zijn positie? Hij is geen diepe spits, vanaf rechts kan hij niet spelen en hij is ook geen echte middenvelder. Ik ben nieuwsgierig hoe hij bij PSV gebruikt gaat worden."