Memphis Depay krijgt volstrekt onverwacht nieuw rugnummer van Lyon

Memphis Depay draagt vanaf nu rugnummer 10 bij Olympique Lyon, zo maakt de Franse topclub als donderslag bij heldere hemel bekend via Twitter. De 26-jarige spits is volgens diverse media heel dichtbij een overgang naar Barcelona, maar Lyon lijkt zich daar niets van aan te trekken. Depay, die het nummer van Bertrand Traoré heeft overgenomen, speelde hiervoor met nummer 11. Depay staat vanavond om 21.00 uur aan de aftrap tegen Nîmes.

Met het veranderen van het rugnummer van Depay lijkt Lyon het statement af te willen geven dat de spits voorlopig in Frankrijk blijft. Daarnaast lijkt de club te bevestigen dat Traoré juist zal vertrekken. De voormalig Ajacied is op weg naar Aston Villa, dat volgens L'Équipe akkoord is met Lyon over een transfersom van achttien miljoen euro. Traoré gaat voor vier seizoenen tekenen bij de Engelse promovendus.

Hoewel De Telegraaf ervan overtuigd is dat Depay naar Barcelona gaat, wordt dat door Lyon in alle toonaarden ontkent. Woensdag stelde technisch directeur Juninho dat er zelfs geen enkel contact is geweest met Barça. "We hebben niets gehoord of ontvangen van Barcelona", aldus Juninho. "Ze hebben niet eens gebeld om te informeren naar de vraagprijs van Memphis. Ik heb begrepen dat wanneer hij bij ons blijft, hij ons met alle plezier wil helpen om een goed seizoen te draaien. De spelers op wie wel is geboden zijn al weg."

Vrijdagavond speelt Lyon in eigen huis tegen Nîmes. Depay behoort ondanks de hardnekkige transfergeruchten opnieuw tot de wedstrijdselectie van trainer Rudi Garcia en staat dus in de basis. Dinsdag viel de aanvaller nog 36 minuten voor tijd in tegen Montpellier (2-1 nederlaag). Ondanks een rake penalty kon Depay zijn ploeg toen niet voor verlies behoeden.

Opstelling Olympique Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Bard; Cherki, Bruno Guimarães, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay