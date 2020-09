Frank Lampard deelt opnieuw tegenvallende boodschap over Hakim Ziyech

Frank Lampard kan komende zondag andermaal geen beroep doen op Hakim Ziyech als Chelsea op Stamford Bridge bezoek krijgt van regerend kampioen Liverpool. De manager van the Blues laat vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het treffen met de regerend kampioen weten dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler nog niet beschikbaar is. Ook Christian Pulisic, Ben Chilwell en Thiago Silva zijn niet van de partij aan de zijde van Chelsea.

Ziyech kwam op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie voor Chelsea in een oefenduel met Brighton & Hove Albion. Hij maakte een goede indruk, maar hield desondanks gemengde gevoelens over aan zijn officieuze debuut. In de openingsfase van de tweede helft werd hij naar de kant gehaald nadat hij een blessure opliep bij het nemen van een vrije trap. Strompelend verliet hij het veld, om vervangen te worden door Conor Gallagher.

Daardoor moest Ziyech afgelopen maandag het eerste competitieduel met Brighton & Hove Albion (1-3 zege) aan zich voorbij laten gaan. Lampard liet in aanloop naar dat duel weten dat men hoopte dat het een ‘kwestie van weken’ zou zijn voor Ziyech weer fit was. “Ziyech is niet klaar voor de komende wedstrijd”, liet Lampard vrijdag weten op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Liverpool. “Chilwell is ook niet klaar voor de wedstrijd, hetzelfde geldt voor Pulisic. We hopen dat ze volgende week weer kunnen trainen, zodat er progressie geboekt wordt. Timo Werner is fit.”

“Thiago trainde de afgelopen drie of vier dagen mee. We werken eraan om hem fit te krijgen, maar Liverpool komt nog te vroeg voor hem”, zo tekent Goal op uit de mond van Lampard over van Paris Saint-Germain overgekomen Thiago Silva. “Hij is absoluut een leider, dat zit in zijn natuur. Hij spreekt niet geweldig Engels, daar moet hij nog aan werken. Maar we hebben meerdere spelers in de selectie die verschillende talen spreken, dus zij helpen hem daarmee. In de training dwingt hij respect af en ik kijk er naar uit om hem in mijn elftal te hebben.”

“Ik denk nog niet dat deze wedstrijd iets gaat beslissen, het is pas het tweede duel van het seizoen”, zo blikt Lampard vooruit op het treffen met Liverpool. “We hebben een zwaarbevochten overwinning op Brighton geboekt, die qua fitheid een beetje voelde als een vriendschappelijke wedstrijd. Nu staan we tegenover de kampioen van afgelopen seizoen, dat is een mooie uitdaging. Ik denk dat we vorig seizoen al behoorlijk aan elkaar gewaagd waren. Het wordt een uitdaging om drie punten binnen te halen.”