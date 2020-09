Internazionale laat Diego Godín gaan en investeert direct in nieuwe aanwinst

Diego Godín gaat Internazionale al na een jaar verlaten, zo meldt zowel Fabrizio Romano als Gianluca Di Marzio. De 34-jarige verdediger heeft een principeovereenkomst bereikt met Cagliari, waar hij voor drie seizoenen gaat tekenen. Inter gebruikt het vrijgekomen salaris van Godín om Arturo Vidal van Barcelona aan te trekken.

Internazionale ontvangt geen transfersom voor Godín en betaalt de Uruguayaan zelfs een ontslagvergoeding. Op dit moment worden de laatste details omtrent de overgang van Godín uitgewerkt. Daarmee komt na veertien maanden een einde aan het avontuur van de mandekker in Milaan. Godín had in de laatste fase van het afgelopen seizoen steevast een basisplaats bij Inter en kwam in totaal tot 36 officiële duels voor de club, waarin hij 2 keer scoorde.

De transfer van Godín naar Cagliari biedt Internazionale de financiële ruimte voor het definitief binnenhalen van Vidal. De Milanezen bereikten al eerder een akkoord met Barcelona, dat volgens RAC1 een bedrag van 500.000 euro ontvangt voor de 33-jarige middenvelder. Di Marzio meldt dat Vidal en Inter zaterdag bijeenkomen om de overgang te beklinken.

In het Giuseppe Meazza zal Vidal worden herenigd met trainer Antonio Conte, met wie hij tussen 2011 en 2015 werkte bij Juventus. De 115-voudig Chileens international is voorlopig het tweede slachtoffer van de renovatie die ingezet is onder Barcelona-trainer Ronald Koeman. Eerder vertrok Ivan Rakitic al voor anderhalf miljoen euro naar Sevilla, terwijl ook onder meer Luis Suárez en Nélson Semedo op de nominatie staan om het Camp Nou te verlaten.