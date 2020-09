Liverpool pakt na komst Thiago door met binnenlandse transfer van 38 miljoen

Liverpool versterkte zich vrijdag met Thiago Alcántara en is van plan snel door te pakken. Onder meer The Times, The Independent, de London Evening Standard en transferexpert Fabrizio Romano melden dat the Reds nadrukkelijke belangstelling hebben voor Diogo Jota. Er wordt gesuggereerd dat de kampioen van Engeland 39 miljoen euro gaat neertellen voor de 23-jarige vleugelaanvaller van Wolverhampton Wanderers.

Eerder op de dag werd ook de naam van Watford-aanvaller Ismaila Sarr gelinkt aan Liverpool, maar Romano meldt dat the Reds voor hem geen officieel bod hebben uitgebracht. De naam van Sarr staat wel op de verlanglijst, onder die van ‘topdoelwit’ Jota. Liverpool is volgens de transferexpert, werkzaam voor the Guardian en Sky Italia, al in gesprek met Wolverhampton Wanderers over een transfer. Er zou tevens al contact gelegd zijn met diens zaakwaarnemer Jorge Mendes.

Liverpool heeft voor Jota een vijfjarig contract klaarliggen en er wordt momenteel gesproken over de persoonlijke voorwaarden. De viervoudig international van Portugal zou een overgang naar the Reds wel zien zitten, omdat hij komend seizoen graag Champions League-voetbal wil spelen. Liverpool zal wel behoorlijk diep in de buidel moeten tasten, want verschillende Engelse media melden dat de door Wolverhampton Wanderers te ontvangen transfersom om en nabij de 38 miljoen euro ligt, terwijl ook Ki-Jana Hoever in de transfer betrokken moet worden.

Het betekent dat Wolverhampton Wanderers een flinke winst gaat maken op Jota, die nog een contract tot medio 2022 heeft bij the Wolves. Atlético Madrid ontving twee jaar geleden veertien miljoen euro vanuit Engeland, nadat de aanvaller al een jaar op huurbasis bij Wolverhampton Wanderers had gespeeld. Jota droeg eerder het shirt van FC Porto, FC Paços de Ferreira en Gondomar. Namens Wolverhampton Wanderers kwam hij tot 44 doelpunten en 19 assists in 131 officiële wedstrijden.