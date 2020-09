Van Bronckhorst vult vertrek van Zahavi naar PSV op met Nederlandse spits

Richairo Zivkovic maakt de overstap naar Guangzhou R&F, zo weet Voetbal International te melden. De 24-jarige spits trainde de afgelopen tijd nog mee bij FC Groningen, maar de Trots van het Noorden was niet in staat om een transfersom te betalen voor zijn nog anderhalf jaar doorlopende contract bij Changchun Yatai. Het Guangzhou R&F van trainer Giovanni van Bronckhorst kan dit nu wél.

Bij Guangzhou R&F moet Zivkovic de opvolger worden van Eran Zahavi. De 33-jarige Israëlische spits staat op het punt om de overstap naar PSV te maken, waardoor Van Bronckhorst op zoek is naar een nieuwe aanvalsleider. Met Zivkovic lijkt de Nederlandse oefenmeester deze vacature nu te kunnen vervullen. Volgens Voetbal International gaat de spits zijn handtekening zetten onder een contract tot het einde van het seizoen bij Guangzhou R&F.

Het betekent dat Zivkovic voorlopig in China actief blijft. Nadat hij de voorbije tijd meetrainde bij FC Groningen, vroeg zijn werkgever Changchun Yatai hem afgelopen week om terug te keren naar het Verre Oosten. Vanwege de coronacrisis lag de tweede divisie in China stil, waardoor Zivkovic toestemming kreeg om zijn conditie op peil te houden bij FC Groningen. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus liet gelijk al weten dat een terugkeer van de aanvaller geen uitgemaakte zaak was en afgelopen week ging er definitief een streep door een nieuwe samenwerking tussen Zivkovic en FC Groningen.

Zivkovic begon zijn loopbaan bij FC Groningen en is met 16 jaar en 88 dagen nog altijd de jongste debutant uit de clubgeschiedenis. In 2014 kaapte Ajax hem voor ruim twee miljoen euro weg bij de Trots van het Noorden, maar zijn verblijf in Amsterdam werd geen doorslaand succes. Uiteindelijk speelde Zivkovic slechts tien wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en na huurperiodes bij FC Utrecht en Willem II mocht hij voor 1,2 miljoen euro naar het Belgische KV Oostende vertrekken.

Changchun Yatai haalde hem in februari 2019 voor 2,5 miljoen euro weg uit België en Zivkovic zette in China zijn handtekening onder een tot december 2021 lopend contract. In januari maakte hij de verrassende overstap naar Sheffield United, maar uiteindelijk speelde hij slechts vijf wedstrijden (zonder doelpunten of assists) in de Premier League.