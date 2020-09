Ongenaakbare Oranje Leeuwinnen winnen ook zevende kwalificatieduel op rij

De Oranje Leeuwinnen zijn erin geslaagd om hun perfecte score in de EK-kwalificatie intact te houden. Nadat de eerste zes duels al in een overwinning werden omgezet, werd vrijdagmiddag in Moskou voor een tweede keer van Rusland gewonnen. Jill Roord maakte na een kwartier spelen de enige treffer van de wedstrijd.

Bondscoach Sarina Wiegman kon voor het duel geen beroep doen op Sherida Spitse, die van haar werkgever Valerenga geen toestemming kreeg om af te reizen naar Rusland. De Oranje Leeuwinnen moesten zodoende zonder de recordinternational op jacht naar de overwinning en kregen na twee minuten spelen al een grote kans toen Daniëlle van de Donk met een kopbal de lat trof.

Na deze misser duurde het niet lang voordat de bal er alsnog in lag. Met vijftien minuten op de klok sneed Roord na een kort genomen corner naar binnen en draaide zij de bal op fraaie wijze achter Tatyana Shcherbak. De Nederlandse vrouwen bleven daarna de bovenliggende partij en niet lang na de openingstreffer werd opnieuw het aluminium getroffen toen Dominique Janssen van een meter of 25 op de paal knalde.

In de tweede helft zakte het tempo vervolgens wat in en een kwartier voor tijd was er ook gevaar van de thuisploeg. Doordat Aniek Nouwen de inzet wist te blokken, bleef het echter bij 0-1. De Oranje Leeuwinnen gaan nu met 21 punten uit 7 wedstrijden aan kop in Groep A van de EK-kwalificatie. Rusland en Slovenië zijn de eerste achtervolgers, op twaalf punten achterstand.