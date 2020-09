Carel Eiting verlaat Ajax na dertien jaar voor Engels avontuur

Carel Eiting is hard op weg naar Huddersfield Town. Zijn zaakwaarnemer Guido Albers heeft vrijdagmiddag aan het Algemeen Dagblad en De Telegraaf bevestigd dat, als al het papierwerk in orde komt, de middenvelder een seizoen op huurbasis in Engeland gaat spelen. Voetbal International weet toe te voegen dat Huddersfield ook een optie tot koop heeft bedongen.

Eiting kiest met zijn overgang naar Huddersfield Town eieren voor zijn geld. De 22-jarige middenvelder had aankomend seizoen weinig uitzicht op speeltijd, aangezien hij door de aanwezigheid van spelers als Lisandro Martínez, Edson Álvarez, Ryan Gravenberch en Mohammed Kudus met forse concurrentie te maken had.

Bij Huddersfield zal Eiting hopen meer minuten te kunnen maken. The Terriers speelden twee seizoenen geleden nog in de Premier League, maar eindigden in de afgelopen voetbaljaargang op de achttiende plaats in de Championship. Met Terence Kongolo zou Eiting een landgenoot tegen kunnen komen in Huddersfield, al wordt er in Engeland wel gesproken over een mogelijk vertrek van de verdediger naar Fulham.

Voor Eiting komt er na dertien jaar, in ieder geval tijdelijk, een einde aan zijn dienstverband bij Ajax. De middenvelder meldde zich in 2007 in de jeugdopleiding en heeft het tot zover tot 31 wedstrijden in de hoofdmacht weten te schoppen. Zijn contract in Amsterdam loopt nog door tot medio 2022.