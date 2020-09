Koeman maakte één fout in eerste maand: ‘Kan hem veel last bezorgen’

Er is exact een maand verstreken sinds Ronald Koeman is aangesteld als trainer van Barcelona. In die tijd is het eigenlijk geen moment rustig geweest rondom de club. Lionel Messi gaf aan weg te willen en zei later alleen te blijven omdat zijn afkoopsom te hoog is, ervaren krachten Luis Suarez en Arturo Vidal mogen vertrekken, er ligt een motie van wantrouwen voor het bestuur, het contract van de vorige trainer Quique Setien is nog niet afgewikkeld en ga zo maar door. Hoe houdt de Nederlander zich in deze storm en hoe zijn de vooruitzichten?

Door Thijs Verhaar

Wie de situatie bij Barcelona onder de loep neemt, ziet een vat vol tegenstellingen. De club heeft beloofd de selectie stevig te versterken, maar er is geen geld voor aankopen. Het bestuur wil verjongen, maar rekent er ook op dat Koeman direct resultaten boekt. De fans verwachten prijzen, terwijl het beter zou zijn om het fundament van onder tot boven te herbouwen. Iedereen wil een revolutie, maar het feit is dat alle spelers van de 8-2 nederlaag tegen Bayern München nog altijd onder contract staan. “Als het een keer mis gaat bij Barcelona, gaat het ook gelijk op alle fronten fout”, vat clubwatcher Ignasi Oliva Gispert van Goal de situatie treffend samen. Hij verwijt het volledige bestuur incompetentie en moet ondanks zijn ergernis om de staat van de club toch stiekem ook wel een beetje glimlachen. “Als je weet wat er allemaal speelt en hoe klunzig alles is geregeld, valt je mond echt open van verbazing. Het is alles bij elkaar de beste serie sinds Game of Thrones.”

De journalist noemt het een dappere keuze dat Koeman is ingestapt, wetende dat de club er niet goed voor staat. De kern van de ploeg is de dertig ruimschoots gepasseerd en geld om adequate vervangers te presenteren is er niet. Toch wilde de nieuwe coach de trein niet voorbij laten gaan. “Hij kreeg door TV3 lang voordat hij bondscoach werd al eens de vraag wat hij zou doen als Barça om hem vroeg terwijl hij bij Nederland aan het roer stond en zijn antwoord was duidelijk: ‘dan ga ik voor Barcelona’. Ik snap dus volledig dat hij de baan na twee eerdere afwijzingen heeft aangepakt, maar hij staat voor een zware taak”, aldus Gispert. “De voorzitter wilde Koeman hebben omdat hij bij Valencia heeft laten zien dat hij tegen de hiërarchie in een kleedkamer durft aan te schoppen. Met zijn status als clublegende heeft hij meer te vertellen dan zijn voorgangers”, weet de journalist. “Hij heeft genoeg attitude om de oude garde de baas te zijn, maar ik vraag me af of de clubleiding hem wel gaat steunen als het lastig wordt. Voorzitter Bartomeu heeft een revolutie beloofd, maar voorlopig zit Koeman nog opgescheept met een selectie van meer dan dertig spelers, waaronder de elf die compleet uitgeblust oogden tegen Bayern.”

Inmiddels zijn we bijna drie transfermaanden verder en de enige die sindsdien is vertrokken, is de overbodig geraakte Ivan Rakitic. Hij werd voor de schamele som van 1,5 miljoen euro uitgezwaaid naar Sevilla en Arturo Vidal is ook op weg naar de uitgang als Internazionale de deal van 500.000 euro rond maakt. “Iedereen weet hoe graag Barça van deze spelers met hun veel te hoge salarissen af wil, dus daar ga je nooit een fatsoenlijke transfersom voor krijgen”, rekent Gispert voor. Hij vindt het lovenswaardig dat Koeman direct duidelijkheid heeft gegeven aan Vidal en Luis Suárez, die hij niet nodig acht voor zijn plannen. “Daarmee liet hij direct zien dat hij de baas is. Wel had hij natuurlijk meer tijd moeten nemen voor Suárez, die slechts twee mannen voor moet laten gaan op de all-timetopscorerslijst van Barcelona. Het is niet netjes om dat met alleen een belletje af te doen en dat kan hem in de toekomst nog veel last bezorgen binnen de kleedkamer.”

Gispert doelt daarmee onder meer op de hechte vriendschap tussen de Uruguayaan en captain Lionel Messi, die vorige maand openbaar maakte graag te willen vertrekken bij het team waar hij al zijn successen vierde. Uiteindelijk bond de Argentijn in omdat de club geen cent minder wenste te ontvangen dan de contractueel vastgestelde transfersom van 700 miljoen euro. “De aanstelling van Koeman staat volgens mij los van die vertrekwens, maar meer dan een professionele verstandhouding hebben ze op dit moment niet”, aldus de journalist. “Messi zal zijn coach niet ondermijnen omdat ze een gezamenlijk belang hebben, maar ik ben er zeker van dat hij de rauwe behandeling aan het adres van zijn beste vriend niet zomaar gaat vergeten. Als de vervanger van Suárez dan te veel kansen mist en daarmee voor puntverlies zorgt, is dat ongetwijfeld iets wat door zal blijven etteren”, voorspelt Gispert, die niet helemaal uitsluit dat Suarez toch weer in genade wordt aangenomen. “Voorlopig is er nog geen club voor hem en hij gaat alleen uit zichzelf weg als zijn volledige contract wordt afgekocht. Hij is echt in zijn trots gekrenkt en dat mag Koeman zich als boodschapper aanrekenen. Toch kan het zomaar zijn dat hij straks toch weer wordt opgesteld als de ploeg niet draait en Suárez nog niet is verkocht. Niets is ten slotte zo veranderlijk als de voetballerij.”

In de eerste twee oefenwedstrijden zat de Uruguayaan in ieder geval niet bij de selectie. Tegen Gimnàstic de Tarragona en Girona liet Koeman verder vrijwel zijn hele spelersgroep in actie komen en meteen werd duidelijk dat de coach af wil stappen van het gebruikelijke 4-3-3-systeem. Hij kiest ervoor om met twee controlerende middenvelders te spelen en wil drie beweeglijke mannen achter een balvaste spits. “Daarmee komt Frenkie de Jong als controlerende man veel beter uit de voeten, maar om echt 4-2-3-1 te kunnen spelen, heeft Barça nieuwe een spits nodig”, aldus Gispert, die Griezmann niet balvast genoeg vindt. De naam van Oranje-international Memphis Depay cirkelt al weken rond in Camp Nou, maar tot een deal is het vooralsnog niet gekomen. De ploeg moet eerst geld binnenhalen en binnen het bestuur wordt er volgens de clubwatcher getwijfeld of de protégé van Koeman wel de juiste kwaliteiten heeft. “Memphis is natuurlijk ook geen pure nummer negen en de clubleiding wil dolgraag Lautaro Martinez kopen, maar hij is sowieso te duur en valt dus af.”

Een andere naam die veelvuldig genoemd wordt, is die van Georginio Wijnaldum. Hij zou door Koeman worden gezien als ideale aanvulling op zijn middenveld. De reservecaptain van het Nederlands elftal heeft nog een eenjarig contract bij Liverpool, dat zijn opvolger al in huis heeft gehaald met Thiago Alcántara. “En dat is een oud-speler van Barcelona”, brengt Gispert in herinnering. “Hem zouden de fans veel liever bij Barcelona hebben gezien dan Wijnaldum. Als Koeman alleen maar Nederlanders naar de club wil halen, gaat het al snel lijken op het tijdperk onder Van Gaal. Clustervorming in een kleedkamer is altijd gevaarlijk”, meent hij. “Natuurlijk zijn fans er blij mee als een toptalent als Matthijs de Ligt wordt gehaald, maar Wijnaldum en Depay zijn allebei geen spelers waarmee je serieus gaat verjongen. Fans willen dan alleen de allergrootste namen en zelfs de clubleiding twijfelt over Depay, die net terug is van een ernstige blessure. Hij krijgt alleen de zegen van het bestuur omdat hij relatief goedkoop te krijgen is, maar hij zal het heel goed moeten doen om de fans te overtuigen. In ieder geval heeft hij het bij Oranje heel goed gedaan, dus Koeman zal weten wat hij doet. Hij neemt wel een groot risico, want hij krijgt de hele situatie met Suarez dubbel terug op zijn bordje als Memphis niet scoort”, voorspelt Gispert.

Hoewel Koeman dus nog geen eigen aankopen heeft kunnen doen, staan er wel de nodige nieuwe gezichten op het trainingsveld. De club haalde de dertigjarige Miralem Pjanic tijdens het vorige seizoen met een ruildeal binnen en jongelingen Trincão, Matheus Fernandes en Pedri werden ruim voor de komst van Koeman al vastgelegd, terwijl Carles Aleña en Philippe Coutinho terugkeerden van een verhuurperiode. “De trainer test hen allemaal uitvoerig en geeft ook eigen jeugd als Ansu Fati, Riqui Puig en Konrad De La Fuente kans om zich te laten zien. Dat doet hij erg goed”, vindt Gispert. “Koeman toont terecht heel veel vertrouwen in Trincão en Pedri, terwijl Coutinho ook goed rendeert onder zijn leiding”, stelt de clubwatcher op basis van de allebei met 3-1 gewonnen oefenduels. “Toch zijn veel fans sceptisch omdat er ook nog veel spelers van de oude garde op het veld staan en als een trainer het spelsysteem omgooit, zorgt dat altijd voor kritiek. Het zag er ook nog niet bijzonder overtuigend uit, maar dat is ook lastig als je meer dan dertig spelers aan het werk wilt zetten. Het is niet zijn fout dat het bestuur er niet in slaagt spelers af te vloeien en de door hem gewenste spelers te verwelkomen.”

Gispert adviseert de oefenmeester om vooral door te gaan op de ingeslagen weg en zich niet te veel aan te trekken van alle randzaken om hem heen. “Koeman heeft bij Oranje aangetoond te kunnen bouwen en is sterk genoeg om jonkies de voorkeur te geven als ze dat verdienen. Ik weet dat er veel fans zijn die er anders over denken, maar zelf heb ik er vrede mee als de club de komende jaren geen prijzen wint, maar wel nadrukkelijk de indruk geeft dat er aan een nieuw project wordt gebouwd. Dat gevoel heb ik de afgelopen jaren gemist”, aldus de clubwatcher. Met Marc-André Ter Stegen, Frenkie de Jong, Clement Lenglet, Trincão, Pedri, Ousmane Dembélé, Ansu Fati en Riqui Puig staat er volgens hem bovendien al een goed geraamte waar een nieuwe ploeg omheen kan worden gebouwd. “Zet er twee beloftevolle vleugelverdedigers bij die hier echt een carrière kunnen opbouwen en dan ben je al een heel eind. Het doet me dan ook goed dat er wordt gedacht aan een huurdeal met Sergiño Dest van Ajax.” Bovendien komt Eric Garcia van Manchester City waarschijnlijk volgend seizoen transfervrij over als nieuwe centrale verdediger en opvolger van Gerard Piqué. Hij werd deze zomer al benaderd, maar Barcelona kan niet voldoende geld vrijmaken voor zijn komst en heeft daarom besloten een jaar te wachten, legt Gispert uit.

De vraag is echter of Koeman dan nog aan het roer staat bij de Catalanen. Hij heeft weliswaar een tweejarig contract, maar de naderende presidentsverkiezingen hangen als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. “Alle mogelijke kandidaten willen hun eigen gewenste trainer meenemen, dus lijkt de kans klein dat Koeman er na dit seizoen nog zit”, voorspelt Gispert. “Tegelijkertijd zorgt de achterliggende politiek er wel voor dat hij vrijwel zeker niet dit seizoen ontslagen gaat worden. Hij is de laatste coach die door de huidige voorzitter Bartomeu naar voren is geschoven en hij zal het niet in zijn hoofd halen om Koeman er ook nog uit te schoppen. Ten eerste kan hij dan geen opvolger vinden voor die paar maanden en ten tweede lijdt hij dan nog meer gezichtsverlies”, aldus de clubwatcher, die ondanks de complexe situatie voor Koeman toch een mooie rol ziet weggelegd voor de Nederlander. “Hij mag zichzelf nu de coach noemen van zijn droomclub en krijgt een seizoen lang de tijd om te bouwen aan de nieuwe toekomst van Barcelona. Hij kan op zijn manier dus echt iets achterlaten bij de club die hij zo diep in zijn hart heeft gesloten.”