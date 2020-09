‘Het lijkt erop dat Arsenal hem gewoon niet wil of kan betalen’

Houssem Aouar staat nog steeds op het lijstje van Arsenal, al is het nog maar de vraag of de Londense club er in deze transferperiode in slaagt om zaken te doen met Olympique Lyon. Jean-Michel Aulas, voorzitter van les Gones, verwacht niet dat de 22-jarige aanvallende middenvelder op korte termijn wordt gepresenteerd in het Emirates Stadium.

"Ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren", vertelt Aulas vrijdag in gesprek met sportjournalist Chris Wheatley. "We hebben ook nog geen nieuw bod ontvangen. Het lijkt erop dat Arsenal hem gewoon niet wil of kan betalen. We hebben het hier wel over onze beste speler." Recent kwam in verschillende buitenlandse media naar buiten dat Arsenal 35 miljoen euro plus Mattéo Guendouzi had geboden voor Aouar. Olympique Lyon houdt echter vast aan een minimale vraagprijs van zestig miljoen euro, zo klinkt het.

Aouar maakte met name afgelopen seizoen veel indruk met zijn optredens namens Olympique Lyon. De teller staat inmiddels op 24 doelpunten en 27 assists in 139 wedstrijden in het shirt van de halve finalist in de Champions League. Naar verluidt zou de jonge middenvelder ook op het lijstje staan van Juventus. Aouar beschikt in Frankrijk over een doorlopend contract tot medio 2023. Arsenal-manager Mikel Arteta hoopt daarnaast ook nog op de komst van Thomas Partey. De middenvelder heeft een ontsnappingsclausule van 50 miljoen euro in zijn contract bij Atlético Madrid, dat in juli een eerste bod van the Gunners van 25 miljoen euro afwees

Arsenal dient wel eerst enkele spelers te verkopen, om zo de komst van Aouar te kunnen financieren. Afgelopen week werd doelman Emiliano Martínez voor 22 miljoen euro verkocht aan Aston Vila. Daarnaast staat Lucas Torreira op de nominatie om Londen te verlaten. Volgens de Uruguayaanse krant El Pais wordt de 24-jarige middenvelder eerst voor een bedrag van twaalf miljoen euro verhuurd aan Torino. Volgend jaar wordt Torreira middels een verplichte koopoptie van wederom twaalf miljoen euro definitief eigendom van de club uit Turijn.