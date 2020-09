Ihattaren lijkt plaats terug te hebben; Schmidt waarschuwt voor mislukken deal

Roger Schmidt is blij met de reactie van Mohamed Ihattaren in de afgelopen trainingsweek bij PSV. De aanvallende middenvelder werd onlangs nog van de training gestuurd omdat de PSV-coach zich nogal ergerde aan diens houding. Als straf werd Ihattaren op de bank gezet tegen FC Groningen (1-3). De boosheid bij Schmidt richting de pas achttienjarige spelmaker is inmiddels weer verdwenen.

"Hij was tijdens de wedstrijd (tegen FC Groningen, red.) als invaller al heel erg gemotiveerd en positief in zijn houding", wordt Schmidt vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Emmen geciteerd door onder meer Voetbal International. "Dat was belangrijk voor mij en tijdens de trainingen deze week deed hij het ook heel goed. Een goede houding en positief. We hebben er over gepraat." Schmidt meldt voorts dat de aan de enkel geopereerde Erick Gutiérrez circa drie maanden uit de roulatie is. Tegen FC Emmen ontbreekt ook Armando Obispo. Verder zijn er geen blessuregevallen bij PSV.

Schmidt laat zich ook uit over Eran Zahavi, de beoogde opvolger van Sam Lammers in de spitspositie bij PSV. "Er zijn veel geruchten en ik kan niet iets zeggen over alle geruchten", benadrukt de Duitser in Nederlandse dienst. "Maar ik kan zeggen dat Zahavi een goede speler is, ik ken hem uit China (waar Schmidt trainer was van Beijing Guoan, red.). Er zijn veel buitenlandse spitsen daar, want voor de Chinezen was het niet zo makkelijk om te scoren. Zahavi was één van de beste buitenlanders in China. Ik vind hem erg goed. Het is lastig te zeggen of een transfer mogelijk is, ik weet het niet honderd procent zeker. Hij heeft nog een contract in China (tot eind december, red.) en we gaan het zien, dit soort transfers doen is niet makkelijk."

Zahavi kwam namens Guangzou R&F tot 103 doelpunten in 117 wedstrijden. Vorig jaar kroonde hij zich met 29 doelpunten tot topscorer van de Chinese Super League. De fraaie statistieken zeggen Schmidt echter niet alles. "'Het is lastig om competities te vergelijken. In China is er de specifieke situatie met een mix van erg goede buitenlanders en zes Chinese spelers per elftal. Dat is de uitdaging daar, om dat samen te laten gaan. En dat is heel anders dan in Nederland. Daarom is het lastig de competities te vergelijken, maar je als je kunt scoren in China, het vaakst van alle buitenlandse spitsen, dan moet dat ook lukken in Nederland", aldus de PSV-trainer.

Zahavi heeft ondertussen al afscheid genomen van zijn huidige werkgever. "Vandaag heb ik Guangzhou R&F verlaten, de club waar ik de afgelopen vier jaar voor speelde", zo schrijft de aanvaller op Instagram. "Ik wil iedereen hartelijk bedanken: de spelers, de technische staf en de voorzitter. Iedereen die ik kende heeft mij fantastsisch geholpen in de laatste vier jaar. Bedankt China, bedankt voor alles. Het was echt een voorrecht hier te zijn. Bedankt ook voor de mooie ervaringen voor mijn familie en bedankt voor de grote waardering die ik al die jaren heb ontvangen. Ik weet zeker dat we elkaar later weer zullen ontmoeten. Ik wens mijn elftal veel succes zonder mij en nogmaals bedankt voor alles. Jullie zitten voor altijd in mijn hart." Zahavi vertrekt normaal gesproken nog deze vrijdag richting Nederland. Bij PSV kan de 33-jarige spits een tweejarig contract tekenen.

Ongeacht de komst van Zahavi is PSV nog niet klaar op de transfermarkt. De prioriteit ligt daarbij op versterkingen voor de defensie "Ik heb nu maar één linksback (Philipp Max, red.) en één rechtsback (Denzel Dumfries, red.) in de selectie. Dat zijn goede spelers, maar sleutelspelers kunnen ook geblesseerd raken. We proberen de laatste weken van de transferperiode te gebruiken om tot een complete selectie te komen. Natuurlijk zoeken we ook spelers om de basiself direct sterker te maken, maar we kijken ook naar spelers met veel potentie die ons meer opties geven", zo besluit Schmidt.