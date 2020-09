Advocaat: ‘Als ze daar niet mee om kunnen gaan, moeten ze hier niet spelen’

Trainer Dick Advocaat koos er afgelopen weekend voor de Eredivisie-opener van Feyenoord tegen PEC Zwolle voor om Jens Toornstra op de bank te posteren ten faveure van nieuwkomer Mark Diemers. Deze beslissing zorgde voor de nodige teleurstelling bij de oudgediende, maar Advocaat lijkt niet van plan om zich hierdoor tot andere gedachten te laten brengen.

“We betalen hem gewoon door”, wordt hij vrijdagmiddag grappend door Voetbal International geciteerd op de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen FC Twente van zondagmiddag. “Dat zijn professionals, die moeten daar om kunnen gaan, hoe moeilijk dat misschien ook is. Maar als spelers daar niet mee om kunnen gaan, moeten ze niet bij een club als Feyenoord spelen.”

Advocaat heeft inmiddels op meerdere posities wat te kiezen, waaronder centraal achterin. Feyenoord verwelkomde eerder deze week Uros Spajic, die op huurbasis overkomt van het Russische FK Krasnodar. De trainer is blij met de komst van de Serviër, die volgens hem meer is dan alleen een ‘sloper’: “Het is geen jongen die wegloopt voor een tegenstander, maar het is niet goed voor Feyenoord en voor een speler om hem meteen een sloper te nemen.”

“Hij heeft bij Anderlecht, Toulouse en Krasnodar gespeeld, dan kan hij echt wel goed voetballen. Ze hebben hem geloof ik voor zes miljoen gekocht. Maar natuurlijk mag hij af en toe best iemand raken”, stelt Advocaat. Naast Spajic werd onlangs ook João Teixeira aan de selectie toegevoegd en daarmee is Feyenoord klaar op de transfermarkt: “Er moesten nog een voorstopper en een middenvelder bij, die hebben we. Als er niemand weg gaat, zijn we klaar”, is hij duidelijk.