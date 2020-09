Topaffiche lonkt voor Willem II bij eventuele stunt tegen Rangers FC

Willem II kent de mogelijke tegenstander in de play-offs van de Europa League, mochten de Tilburgers op donderdag 24 september afrekenen met Rangers FC in de derde kwalificatieronde van het tweede Europese clubtoernooi. Het elftal van trainer Adrie Koster, in de tweede voorronde met 0-5 te sterk voor het Luxemburgse Progrès Niedercorn, treedt aan tegen de winnaar van het duel tussen Galatasaray en Hajduk Split in de derde kwalificatieronde.

Willem II speelt op eigen veld tegen Galatasaray of Hajduk Split, mocht er volgende donderdag worden gewonnen van Rangers FC, zo heeft de loting van vrijdagmiddag uitgewezen. De thuiswedstrijd in de play-offs staat gepland voor donderdag 1 oktober. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, volgt gelijk de loting voor de groepsfase van de Europa League. Het is nog niet bekend hoelaat het duel over twee weken aanvangt. Rangers FC stuit op Willem II dankzij de 0-5 overwinning op Lincoln Red Imps FC uit Gibraltar van donderdagavond.

De Tricolores hadden ook een tegenstander uit één van de volgende wedstrijden in de derde kwalificatieronde kunnen treffen: KF Shkendija - Tottenham Hotspur, Standard Luik - Vojvodina Novi Sad en APOEL Nicosia - Zrinjski Mostar. Uit de loting blijkt echter dat Willem II bij een eventuele zege op het elftal van manager Steven Gerrard bezoek krijgt uit Turkije of Kroatië. Het treffen in de play-offs gaat net als in de voorgaande rondes over één duel. Namens Nederland zijn Feyenoord en AZ al geplaatst voor de poulefase van de Europa League.

Galatasaray was donderdagavond in de tweede kwalificatieronde met 1-3 te sterk voor Neftchi Baku uit Azerbeidzjan. Hajduk Split wist met minimale cijfers te winnen van FK Renova uit Noord-Macedonië: 0-1. Galatasaray wist de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League, in 2000 te veroveren. In de finale in Kopenhagen werd na het nemen van strafschoppen gewonnen van Arsenal.