PSV naar Noorwegen of Turkije voor laatste Europa League-horde

PSV speelt aankomende donderdag tegen NS Mura en de Eindhovenaren weten nu ook wie de tegenstander in de play-offs van de Europa League zal zijn als er afgerekend wordt met de Slovenen. De ploeg van trainer Roger Schmidt ging vrijdagmiddag de koker in voor de loting van de laatste kwalificatieronde en is daarin gekoppeld aan de winnaar van de wedstrijd tussen Rosenborg BK en Alanyaspor.

Er waren vrijdagmiddag bij de loting nog een aantal opties voor PSV, waaronder oude bekende LASK Linz. Naast de Oostenrijkers, die afgelopen seizoen bij PSV in de groep zaten in de Europa League en in eigen huis met 4-1 wonnen, behoorden ook NK Rijeka (Kroatië), Dunajská Streda (Slowakije) en Kolos Kovalivka (Oekraïne) tot de mogelijke tegenstanders.

Het lot heeft echter bepaald dat PSV het tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Rosenborg en Alanyaspor op zal nemen. Rosenborg is eveneens een oude bekende voor de Eredivisionist, aangezien de Noren vorig seizoen ook bij PSV in de groep zaten in de Europa League. De Eindhovenaren wonnen uit, maar speelden in eigen huis gelijk tegen de ploeg van trainer Aage Hareide.

De laatste serie voorrondewedstrijden voor de Europa League staat op donderdag 1 oktober op het programma. Als PSV ook de play-offs weet te winnen, wordt een dag later al duidelijk wie de tegenstanders in de groepsfase zullen zijn. De loting voor het hoofdtoernooi vindt namelijk plaats op vrijdag 2 oktober.