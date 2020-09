Ten Hag wil nieuwe verdediger bij transfer Dest naar Bayern München

Sergiño Dest staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München, maar Ajax-trainer Erik ten Hag wil de Amerikaans international niet kwijt. Mocht de rechtsback toch verkocht worden aan de Duitse grootmacht, dan gaan de Amsterdammers de transfermarkt op voor een vervanger, zo vertelde Ten hag vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met RKC Waalwijk van zondag. “Ik wil dat hij blijft. Bij een andere uitkomst moeten we doorschakelen”, aldus Ten Hag.

De aanwezige journalisten hadden tijdens het persmoment weinig interesse in de wedstrijd tegen RKC, maar vroegen Ten Hag het hemd van het lijf over de situatie van Dest. De trainer probeerde de vragen van FOX Sports-presentator Milan van Dongen in eerste instantie te ontwijken. “Dest is speler van Ajax, hij heeft gewoon getraind. Er is zoveel interesse in meer van onze spelers”, aldus Ten Hag, die geen nieuws wilde brengen. “Als er nieuws is dan melden we dat op onze website.”

Ten Hag benadrukte tegenover de journalisten dat hij Dest liever niet ziet vertrekken. “Maar mocht het gebeuren, wat ik liever niet wil, dan is het wel wat dunnetjes daar”, doelde hij op de rechtsbackpositie. Wanneer Dest verkocht wordt zal Ajax naar verwachting de transfermarkt op gaan. “Ik ben er geen voorstander van, maar mocht het gebeuren dan gaan we wel kijken.”

Na Frenkie de Jong (Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus), Hakim Ziyech (Chelsea) en Donny van de Beek (Manchester United) levert Ajax in relatief korte tijd mogelijk weer een speler af bij de Europese top. “Weet je wat mooi is?”, vervolgt Ten Hag. “Het is wederom een speler van Ajax die in de belangstelling staat van een topclub. Hoeveel clubs in Europa hebben dat in de afgelopen twee jaar gedaan? Nadeel als coach is dat je voor het tweede jaar op rij opnieuw moet beginnen. Je moet wel een ingespeeld team hebben, want binnenkort begint de Champions League weer.”

Dest zat afgelopen zondag op de bank toen Ajax het op Het Kasteel opnam tegen Sparta Rotterdam (0-1 winst). Die plek op de bank had volgens Ten Hag niets te maken met de transferperikelen. Hij vindt Noussair Mazraoui op dit moment immers verder dan Dest. De trainer bevestigde verder dat Lisandro Martínez weer inzetbaar is. De Argentijn ontbrak vorige week nog vanwege een blessure.