F-Side dreigt met ‘Wall of Shame’ voor ongehoorzame Ajax-supporters

De F-side heeft vrijdagmiddag een officieel statement naar buiten gebracht in aanloop naar het thuisduel van Ajax met RKC Waalwijk van zondag. Men is van mening dat supporters die normaal op de F-Side in de Johan Cruijff ArenA tijdens de coronacrisis thuisduels van Ajax blijven bezoeken beter een andere plaats in het stadion kunnen kiezen. De supportersgroepering pleit in het schrijven voor solidariteit in deze voor fans lastige tijden.

"Wij als F-Side zijn van mening dat we, zoals altijd, solidair met elkaar horen te zijn", zo valt te lezen in de verklaring die vrijdagmiddag onder de titel 'Kies je voor solidariteit of voor The Wall of Shame' op de Facebook-pagina van de F-Side is geplaatst. "We gaan met z’n allen wel of niet naar binnen. Op de F-side maken wij immers never nooit onderscheid tussen wie wel en wie niet. Dan gaan we dus allemaal niet." Op basis van de coronarichtlijnen van het RIVM kunnen zondag maximaal 9.000 bezoekers het duel tussen Ajax en RKC in Amsterdam bijwonen.

"Daarom willen wij niet en gaan wij niet bepalen: jij mag wel en jij mag niet naar binnen. De coronacrisis dwingt ons deze keus wel te moeten maken. Daar passen we voor en hebben we besloten om op te roepen om allemaal niet te gaan." De kwestie speelt al een poosje bij de leiding van de F-Side. "Daarom is een tijdje geleden jou als F-sider gevraagd de keuze te maken of je wel of niet ingeloot wilde worden voor de eerste thuiswedstrijden. Sommigen van jullie delen niet de solidariteit waar we voor opgeroepen hebben!!! Je vindt jezelf waarschijnlijk belangrijker dan de F-side als totaal."

"Deze personen zijn de komende wedstrijden ergens anders in het stadion ingedeeld. Die wedstrijden zullen ongetwijfeld op de gevoelige plaat vastgelegd worden. Deze kunnen we mooi plaatsen op onze Wall of Shame. Het lijkt ons verstandig dat deze portretten overplaatsing naar een ander vak aanvragen. Want je keert je tegen de saamhorigheid van de F-side die van jou verwacht wordt. We zijn er immers voor elkaar in goede en slechte tijden! Laat het niet zover komen en kies voor onze solidariteit. Ben je F-sider of niet?", aldus het statement van de F-Side.