Lieke Martens denkt aan terugkeer naar Eredivisie en flirt met Ajax

Lieke Martens sluit een terugkeer naar de Eredivisie op termijn niet uit. De aanvaller van Barcelona laat tegenover Voetbal International weten dat ze momenteel goed op haar plek zit en een terugkeer naar Nederland nu nog niet ziet zitten. Op termijn wil de Oranje Leeuwin terugkeren naar haar geboorteland en Ajax lijkt een mogelijke bestemming, al wil ze een overstap naar en andere club ook niet uitsluiten. “De Eredivisie is zeker een optie”, zo klinkt het.

Onlangs keerden Stefani van der Gragt en Desiree van Lunteren al terug naar Ajax, terwijl Sari van Veenendaal de overstap maakte van Atlético Madrid naar PSV. Martens bezit sinds kort een huis in Amsterdam en dus krijgt ze regelmatig de vraag of een overstap naar Ajax tot de mogelijkheden behoort. “Natuurlijk lopen er altijd lijntjes. Ik snap die vraag ook wel. Ik zal eerlijk zeggen dat de rode draad in mijn leven eenzaamheid is. Daar lieg ik ook niet over. Ik ben vaak eenzaam, al vijftien jaar lang. Maar daartegenover staat mijn doorzettingsvermogen om de top te halen”, vertelt Martens openhartig. “Dat gaat niet vanzelf, daar heb ik hard voor gewerkt en veel voor gelaten. Nu ben ik daar waar ik altijd heen wilde.”

Martens benadrukt dat ze nog niet klaar is bij Barcelona. Ze tekende verlengde haar contract onlangs nog met twee jaar. "Daarna zit de kans er zeker in dat ik terugkom. Helemaal als ik kijk naar de ontwikkelingen hier”, doelt de buitenspeler op de Eredivisie. “Het niveau is hoger, de faciliteiten worden beter en ook andere internationals keren al terug. De Eredivisie is echt goed bezig. Maar het allerhoogste niveau is nu elders, zo eerlijk moet je ook zijn.”

Mocht Martens terugkeren naar Nederland, dan lijkt Ajax de grootste kanshebber op haar handtekening. “Het is geen geheim dat ik al van jongs af aan supporter van Ajax ben geweest, dus ik sta er zeker voor open. Maar wel op termijn. Maar ik sluit andere clubs echt niet uit. Het zijn dingen waar ik nu niet mee bezig ben. Ik wil gewoon iedere training het beste uit mezelf halen. Daar ben ik mee bezig.”