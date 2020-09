Premier League-debuut lonkt voor Van de Beek bij Manchester United

De kans is zeer reëel dat Donny van de Beek zaterdag zijn officiële Premier League-debuut maakt voor Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjaer heeft de opstelling voor de eerste wedstrijd van the Red Devils dit seizoen, tegen Crystal Palace, nog niet prijsgegeven, maar het lijkt erop dat de Nederlandse middenvelder zaterdag speelminuten gaat maken op Old Trafford.

"Donny heeft zich heel erg goed aangepast, het is een geweldige jongen", wordt Solskjaer vrijdag geciteerd door de Engelse pers tijdens de persconferentie in aanloop naar het treffen met the Eagles. "Hij komt elke dag met enorm veel energie en een grote lach binnenlopen en speelde erg goed tegen Aston Villa (in een oefenduel vorige week, red.). Je gaat hem waarschijnlijk wel in actie zien morgen, maar ik ga hier niet het basiselftal bekendmaken. De spelers krijgen de opstelling na de training van vanmiddag te horen."

Solskjaer verwacht dat Van de Beek met zijn specifieke kwaliteiten echt iets toevoegt aan het middenveld van Manchester United. De manager van Manchester United maakte een paar jaar geleden kennis met de Nederlander als voetballer. "Dat was tegen Molde FK (in de Europa League in 2015, toen Van de Beek scoorde, red.). Solskjaer was destijds coach van de Noorse club. "Hij was toen nog erg jong, waardoor we hem een beetje over het hoofd hadden gezien tijdens de voorbereiding op het duel. Maar Donny viel mij wel gelijk op. Ik zag een slimme speler die daarnaast erg beweeglijk was. Bij Ajax is zijn ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. We hebben middenvelders nodig die kunnen scoren en met zijn loopvermogen kan Donny daarvoor zorgen. In dat opzicht is hij zeker van toegevoegde waarde."

Solskjaer wil voorts nog niet verklappen wie tegen Crystal Palace het doel verdedigt van Manchester United, David De Gea of de van Sheffield United teruggekeerde Dean Henderson. Paul Pogba is na een quarantaineperiode vanwege een positieve coronatest weer inzetbaar. De Fransman is naast Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Fred en Scott McTominay een concurrent voor Van de Beek op het middenveld van de Engelse grootmacht. De fansite Utdreport verwacht een basisplaats voor de voormalig Ajacied, terwijl Pogba op de bank begint. Het lijkt erop dat men start in een 4-2-3-1-systeem.

Vermoedelijke opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw; Fred, Van de Beek; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.